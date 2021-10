Madagascar: Pétanque / Championnats internationaux - La délégation malgache fin prête !

Remise du matériel aux équipes nationales.

La Fédération de Sport Boules de Madagascar (FSBM) a présenté officiellement les équipes nationales qui défendront nos couleurs aux championnats d'Afrique et aux championnats du monde. Pourtant, à trois jours de son départ, la délégation est toujours en attente de ses billets d'avion.

La Fédération de Sport Boules de Madagascar (FSBM) s'inquiète, la délégation malgache pourrait ne pas pouvoir quitter le pays pour les championnats d'Afrique séniors hommes et les championnats du monde dames, juniors et seniors hommes qui se dérouleront respectivement au Burkina Faso du 4 au 8 novembre et en Espagne du 12 au 21 novembre. Lors de la présentation officielle des quatre équipes, hier à Antanimena, le président de la fédération, Amiroudine Andrialemirovason a fait savoir que la délégation pour les championnats d'Afrique ne dispose pas encore des billets d'avion alors que leur départ est prévu ce samedi. En outre , il reste aussi un droit d'engagement à payer à la Fédération espagnole de pétanque avant le 30 octobre. En attendant, Madagascar est déjà engagé parmi les 22 pays en action pour les sommets africains et 55 pays pour les mondiaux. « J'espère que ce problème sera résolu car le président Andry Rajoelina nous a promis de nous aider à participer à ces compétitions et a aussi pensé à la construction des infrastructures pour cette discipline. Pas plus tard que mercredi, nous avons reçu un avis favorable du ministre de la Jeunesse et des Sports », note le président.

La victoire est à notre portée. La délégation malgache est composée notamment de quatre équipes triplette et quatre coaches. Ils étaient en regroupement pendant presque un mois. « Le niveau technique des joueurs est très encourageant, surtout pour les dames. Les juniors ne sont pas en reste car ils ont réalisé des choses impressionnantes. Ils se connaissent bien et l'intégration du quatrième joueur n'est en aucun cas un problème. Les équipes malgaches sont capables de réaliser un exploit à ces deux sommets », a fait savoir le coach Victorien Razafindrasendra. Partenaire de longue date de la pétanque, la THB renouvelle son soutien à la FSBM et aux équipes nationales pour ces deux sorties internationales. La marque emblématique leur a offert des rafraîchissements durant le regroupement, des maillots et des survêtements. Elle assurera aussi les boules de marque « Obut » répondant aux normes internationales requises durant les compétitions.