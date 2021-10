Cote d'Ivoire: Coopération touristique - Le Royaume saoudien affiche son intérêt pour « Sublime Côte d'Ivoire »

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a été reçu en audience, le mardi 26 octobre, par M Ahmed AL Kateeb, Ministre Saoudien du Tourisme et également Président du Fonds Saoudien de Développement.

Ils ont échangé sur la nouvelle vision Africaine du tourisme en sa qualité de Président de la CAF - OMT, sur la prochaine Assemblée Générale de l'OMT et surtout sur la synergie des actions au sein des membres de l'OMT. Plus particulièrement il a été question de l'accompagnement du Fonds Saoudien et du Ministère saoudien du tourisme dans la mise en œuvre de la stratégie Sublime Côte d'ivoire d'ici 2025. Leur convergence de vues sur l'ensemble des points augure de meilleures perspectives car il a été décidé de la mise en place d'un agenda assorti d'un plan de financement pour l'Afrique et plus singulièrement pour la Côte d'Ivoire.

Faut-il le rappeler, Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana séjourne depuis le 25 octobre à Riyad où il prend part au Ritz Carlton, au 5e anniversaire de "The Future Investment Initiative" (FII) (25/28 octobre). La Future Investment Initiative (FII) qui s'est ouverte le mardi, avec les principaux patrons de firmes, investisseurs et décideurs mondiaux dont une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernements de tous les continents y discutent de la meilleure façon d'investir dans l'humanité. Les discussions tournant, justement, autour des investissements qui créeront les plus grands avantages pour l'humanité, alors que plusieurs secteurs sont témoins d'une renaissance à l'ère post-COVID. La plateforme rassemble des leaders mondiaux, des experts, des innovateurs et des médias dans un forum mondial pour explorer des solutions pionnières répondant aux défis de la société et propulser l'action vers leur réalisation.