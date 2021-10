Burkina Faso: Réaménagement du comité exécutif de la FBF - Lazare Banssé sort de son silence

La Fédération burkinabè de football (FBF) a convié les hommes et les femmes des médias à une conférence de presse le jeudi 28 octobre 2021 à Ouagadougou. L'objectif, c'était d'apporter des précisions sur le réaménagement de son comité exécutif et de rappeler les prérogatives qui sont celles du président.

Le 15 octobre dernier, pour la 3e fois en l'espace de 14 mois, le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé, a procédé à un réaménagement de son Comité exécutif (CE). Et depuis plus de dix jours, l'actualité de la fédération est marquée par des contreverses qui tendent à mettre en cause le bien-fondé de sa décision. Selon lui, quand on connaît la logique de certaines personnes évoluant dans le domaine du football burkinabè, ce phénomène dont les raisons lui échappent n'est pas une surprise. Et étant entendu que c'est un milieu de passion, son association vit ces moments avec sérénité. Il a également révélé que pour les personnes écartées, chaque bureau fédéral doit s'apparenter à un clan et la personne identifiée comme ne faisant pas partie du clan en charge du pouvoir fédéral doit être ostracisée ou black-listée. "Ce n'est pas ma conviction, encore moins ma vision", a-t-il indiqué.

Concernant le réaménagement du comité exécutif, il s'est fait après la tenue de l'Assemblée générale (AG) ordinaire de la FBF. Pour le patron du football burkinabè, le choix de ce moment trouve sa justification dans le dessein de donner de la proactivité à la mise en œuvre du programme, en rapport avec les délibérations de l'AG et les préoccupations exprimées par les membres lors des concertations avec le comité exécutif. "J'ai de ce fait estimé que donner un autre rythme à la mise en œuvre de notre programme exige de la cohérence et de la synergie dans l'action du CE. A ce moment précis, il est important que mon équipe avance unie vers la même ambition et dans un climat de confiance et d'ouverture", a-t-il signifié.

En ce qui concerne la question de savoir si le président de la FBF a le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un membre du CE, le président Banssé a rappelé qu'avant la révision des statuts de la Fédération, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 avril 2018, le président de la FBF était élu par un scrutin de liste. Mais lesdits statuts ont été révisés et l'assemblée générale a pris une importante décision qui est que, désormais, seul le président est élu par l'AG. En effet, si son mandat est précisé par les statuts, aucune durée de mission n'est précisée en ce qui concerne les membres du comité d'exécutif. En outre, comme il ne s'agit plus d'un scrutin de liste, la charge du président n'est pas liée à celle des membres du CE. En outre, les statuts ne prévoient nulle part une durée de leur mandat. Cela prouve à souhait que leur mandat est fondé sur le pouvoir discrétionnaire du président, qui peut les révoquer. "Si le président nomme les membres du comité exécutif sans en référer à l'assemblée générale, il doit pouvoir les révoquer de la même manière : c'est ce qu'on appelle en droit le parallélisme des formes ; c'est-à-dire qu'une décision prise sous une forme donnée ne peut être retirée, abrogée, annulée ou modifiée qu'en respectant les mêmes formes", a précisé Lazare Banssé.

"A ceux qui objectent que les statuts ne disent pas que le président de la FBF peut révoquer un membre de CE il peut être aussi opposé l'argument que les statuts ne disent pas non plus qu'il n'a pas ce pouvoir", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, dans son allocution, le président Banssé a évoqué les raisons justificatives de sa décision. En effet, son constat est que le comportement et les actes de certains membres du CE sont de nature à porter atteinte au fonctionnement efficace du comité exécutif et même de la fédération. "Or, ces allures et ces agissements étaient devenus persistants et récurrents, de sorte que j'ai, sur le fondement de mon pouvoir de nomination et de garant du bon fonctionnement de la FBF, jugé nécessaire de révoquer et remplacer les membres concernés", a-t-il informé.