Cote d'Ivoire: Riposte contre la Covid-19 - Mise en place des plateformes régionales en ligne pour soutenir les efforts nationaux

Des directeurs régionaux et départementaux de la santé, des partenaires et des experts ont pris part, ce jeudi 28 octobre 2021, à un atelier sur lancement officiel du projet en ligne, création et mise en réseau des plateformes régionales dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.

Le Professeur Yavo William, Sous-directeur de la formation et de la recherche à l'Institut national de la santé publique, Coordonnateur du projet Echo a présenté ladite initiative. « Expansion et réseautage de plateformes régionales dans le cadre de la riposte contre la covid-19 : Etat des lieux et perspectives ». Tel est l'intitulé de cette présentation. Selon le Pr Yavo l'objectif général est de soutenir les efforts nationaux visant au contrôle de la pandémie de Covid-19 et à la gestion des programmes prioritaires. De façon spécifique cette initiative vise à mettre en place des plateformes d'apprentissage dans 15 régions sanitaires ; soutenir avec l'appui des experts en la matière une communauté de pratique entre prestataire à travers des sessions de « Télé-ECHO » basées sur les études de cas ; mesurer les changements apportés par le modèle ECHO sur les connaissances l'auto-efficacité et la satisfaction professionnelle des prestataires.

Les sessions de « TéléECHO » vont s'articuler autour de l'organisation de la riposte. A ce niveau, la gestion des urgences de santé publique en Côte d'Ivoire, la supervision formative, l'approche systémique dans le contexte la Covid-19 seront abordés. En ce qui concerne la prévention, la formation sera accès sur la prévention et le contrôle de l'infection ainsi que sur la vaccination. La prise en charge, la collecte des données et le suivi des tendances pour la prise de décision sont également contenus dans le curriculum des sessions de « TéléECHO ». Il faut noter que les sessions périodiques seront organisées tous les 15 jours. Tout comme des webinaires élargis à une audience internationale. En somme, il s'agit de fournir un appui aux Hubs régionaux pour l'organisations de sessions décentralisées de « TéléECHO ».

Dr Kiyala Ouattara, Directeur pays du Jhpiego (Saving lives, Improving health, Transforming pictures), partenaire de mise en œuvre de cette initiative a rappelé qu'à l'occasion de la pandémie du coronavirus des innovations ont permis aux acteurs de la santé de réfléchir autrement l'andragogie, concernant la formation des acteurs de santé.

« Il y a une dizaine de mois, nous avons accepté de collaborer avec l'Insp et les différentes parties prenantes de ce projet pour créer les 15 Hubs régionaux au niveau national pour participer autrement à la formation des prestataires de santé du pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. En regardant dans le rétroviseur nous nous rendons compte qu'il nous faut fournir un peu d'effort pour faire renforcement de capacité des prestataires sans vraiment les déplacer à des milliers de kilomètres », a indiqué Pr Mamadou Samba.

Aussi a-t-il remercié l'Université de News Mexico pour la confiance placée en Jhpiego pour le travail fait et l'ambiance qui a prévalu pendant la mise en œuvre du projet. « Il nous reste pour notre part à souhaiter que les différents acteurs qui vont utiliser ces installations en fasse bon usage », a souhaité le Pr Samba.

L'opportunité a été la pandémie de la Covid-19. Cependant, il faut noter qu'il y a bien d'autres thématiques qui peuvent faire l'objet de renforcement de capacité. Profitant de l'occasion, il a réitéré l'engagement du Jhpiego à accompagner le ministère de la santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans toutes les initiatives visant à améliorer la qualité des soins offerts aux populations.

Pour le Directeur général de la santé, le Professeur Mamadou Samba, la création et la mise en réseau des plateformes régionales dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 s'inscrit dans la logique des approches de la formation centrée sur le numérique. A l'en croire cela est la traduction d'un partenariat étroit entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle et l'Université de New Mexico depuis 2017. Cette collaboration, dira-t-il, a permis entre autres de promouvoir le modèle d'apprentissage « ECHO » pour renforcer les capacités des prestataires en vue d'une prise en charge efficace et sécurisé des maladies chroniques et complexes dans les zones rurales et reculées ; soutenir les initiatives nationales de formation des acteurs de la santé dans le cadre de la riposte nationale contre la pandémie de la Covid-19.