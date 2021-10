Afrique: Triathlon de Toamasina - Marius Rabenarivo le médaillé mauricien au départ

Marius sera un adversaire de taille à Toamasina.

Médaillé de bronze au Championnat de Maurice, le triathlète malgache évoluant dans l'île sœur sera l'invité de marque de ce rendez-vous à Toamasina.

C'est la dernière ligne droite de la préparation du tournoi d'aquathlon et de triathlon à Toamasina les 30 et 31 octobre, organisé par l'Association Triathlon Madagascar (ATM). Ils sont une soixantaine de compétiteurs à s'inscrire pour l'aquathlon de samedi et une quarantaine pour le triathlon de dimanche. La natation se déroulera à la piscine du CRJS et les parties de vélo et de course à pied se feront devant l'Hôtel de ville de Toamasina. Selon l'organisateur, ce sera un duel entre Marius Rabenarivo et Toavina Ramampiandra.

Pour le triathlète, Marius, c'est sa première compétition de triathlon au pays, mais il est habitué au championnat mauricien où il évolue. « Je suis venu spécialement pour l'évènement après l'invitation de l'ATM pour relancer les compétitions de triathlon au pays. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas concouru, c'est un peu la reprise et je vais mettre du mien », a-t-il déclaré. Il est venu avec son vélo de compétition. « Je ne me suis pas très bien préparé, juste je suis en phase de préparation pour les courses de longue-distance », a-t-il continué.

Avec le championnat mauricien très relevé, Marius « Trésor » comme on le surnomme à l'île Maurice, a remporté la médaille de bronze au championnat local en décembre 2020. Son meilleur temps en sprint est de 1 h 21 mn 48, 2 h 44 mn 93 sur distance olympique et 6 h 02 sur semi-Ironman et 14 h 59 mn 18 sur distance Ironman. A Toamasina, il aura un autre adversaire en la personne de l'Antsirabéen, Toavina Ramampiandra. Et lors de la compétition de triathlon organisée à Soavina le 3 octobre, le triathlète d'Antsirabe s'est imposé devant ses adversaires.

Toavina Ramampiandra a commencé le triathlon à 13 ans à l'Académie Nationale des Sports. Son meilleur temps en triathlon sprint est de 1h 10 mn. Il a participé à plusieurs compétitions, Betafo en 2013, Andraikiba en 2014, Mantasoa en 2015, Mantasoa en 2015 et Bani Ivato en 2016. Ces derniers temps, le triathlète de 22 ans a remporté les compétitions auxquelles il s'est engagé. Le week-end dernier, un tournoi d'aquathlon a été organisé à Mantasoa avec la participation massive des compétiteurs. Longtemps en veilleuse, l'objectif de l'Association Triathlon Madagascar est de redynamiser la compétition de triathlon et d'aquathlon.