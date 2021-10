Cote d'Ivoire: Inauguration du Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen/Alassane Ouattara - « Ce moment est particulier pour l'histoire du pays »

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 28 octobre 2021, à l'inauguration du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara.

Bâti sur une superficie de 8824 m2, ce joyau architectural, d'un coût de plus de 6 milliards de FCfa, fruit de la coopération ivoiro-coréenne, dispose d'un centre de Technologies de l'information et de la communication, d'une bibliothèque, d'un gymnase et d'une salle polyvalente.

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, s'est réjoui de la réalisation de ce prestigieux édifice, et des liens d'amitié et coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et la Corée.

« Ce moment est particulier pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons aujourd'hui l'excellence des relations initiées il y a 60 ans entre la République de Côte d'Ivoire et celle de Corée par le père de la Nation, le Président Félix Houphouët-Boigny. En 1961, notre pays devenait le premier africain à nouer des relations diplomatiques avec la République coréenne. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du Président Félix Houphouët-Boigny, nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays », a-t-il expliqué.

Avant de remercier la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica), pour ce bel ouvrage qui sera utile à ses usagers, notamment aux pratiquants du taekwondo. Et aussi d'annoncer qu'un cadre juridique et institutionnel est prévu pour encadrer le fonctionnement de ce centre d'excellence dédié au sport, à la culture et aux Tic.

Quant à l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, Lee Sang Ryul, ce centre qui s'ouvre en marge du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, vient renforcer l'amitié, la fraternité et le rapprochement.

Au nom des taekwondo-ins, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheick Daniel, a traduit sa joie pour ce lieu unique et incontournable de taekwondo en Afrique de l'Ouest. Qui abritera des réunions internationales de la discipline.