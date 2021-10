Afrique: Formation professionnelle - La Centrafrique à l'école ivoirienne

En mission à Abidjan, la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle de la République Centrafricaine a visité le FDFP, le 19 Octobre.

L'expérience ivoirienne en matière de formation professionnelle fait des émules. A preuve, une délégation de haut niveau de la République Centrafricaine vient d'effectuer à Abidjan, une visite de travail de quelques jours, pour s'en imprégner.

Conduite par Madame Annie Michelle Mouanga, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle de la République Centrafricaine, la délégation était également composée de Jean Pierre Douzima, Chargé de mission en matière d'Emploi et de la Formation Professionnelle auprès de madame la ministre ; Jean Paulin Sangata Nzounou, Directeur du Travail ; Jean de Dieu Brice Yongondounga, Directeur Général de la Protection Sociale et Jean Bruno Kombo, Attaché de Cabinet.

Après avoir été reçue, le 18 octobre, par le ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, Dr Koffi N'Guessan, la délégation centrafricaine a visité, le mardi 19 Octobre, le Fonds de développement de la Formation professionnelle (FDFP), à Treichville, pour une séance de travail.

Elle a été reçue à l'occasion, par le Secrétaire général par intérim du FDFP, Koné Kationan, qui avait à ses côtés, plusieurs collaborateurs.

Le premier responsable du FDFP, par ailleurs, Secrétaire Général du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO), s'est dit honoré, de cette visite qui permet au FDFP de partager son expérience sur certains aspects du financement de la Formation Professionnelle.

Le RAFPRO, faut-il souligné, a été créé en septembre 2006 à Cotonou au Bénin, et regroupe douze (12) Institutions et Fonds de formation de onze (11) pays d'Afrique de l'Ouest et Central dont l'Agence Centrafricaine de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (ACFPE).

« Le FDFP accorde une place de choix à la mutualisation des expériences entre les Fonds, d'où les récentes missions de Septembre et Octobre que nos équipes ont effectué au Burkina Faso et au Sénégal », a-t-il déclaré.

Ajoutant que depuis sa création le RAFPRO s'emploie à donner à la formation professionnelle et à l'emploi une place de choix dans les politiques et programmes nationaux de lutte contre la pauvreté et le chômage. « Le Réseau se positionne comme une force de proposition et d'accompagnement des Institutions et Fonds membres. En effet, en juillet dernier, c'est une délégation de haut niveau du Burkina Faso conduite par le ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi qui visitait le FDFP dans le cadre des activités de partages d'expériences et de bonnes pratiques entre les Fonds membres du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle », a-t-il noté.

La présentation du FDFP a été faite par Koné Liabra, conseiller auprès du Secrétaire général du FDFP. Elle a présenté entre autres, les missions de cette institution, et a fait un bilan de ses activités projets.

Pour sa part, la ministre a exprimé toute sa joie et sa satisfaction de s'inspirer de l'expérience ivoirienne, en matière de formation professionnelle. Elle a aussi sa volonté de mettre en pratique, cette expérience dans son pays.

Avec le Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA), les échanges ont porté notamment sur le Pilotage du système ; l'insertion professionnelle des diplômés ; l'adéquation formation-emploi ; l'encadrement des Établissements privés ; la Formation des formateurs ; la qualité des infrastructures et des équipements des structures de formation ; la pérennisation du financement du dispositif.