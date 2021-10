Afrique: Axian - Un groupe à fort impact positif en Afrique et dans l'océan Indien

Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian.

Avec ses 13 entreprises aussi performantes les unes que les autres dans leur domaine respectif, le groupe Axian dispose d'un fort impact positif pour le développement en Afrique et dans l'Océan Indien.

« Chez Axian, l'impact positif est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'en tant qu'entreprise africaine du secteur privé, notre rôle est essentiel et que nous pouvons travailler à plus d'inclusion énergétique, numérique et financière pour le plus grand nombre et donc accélérer le développement du continent africain tout en proposant des solutions plus respectueuses ». Tels sont, entre autres, les mots d'Hassanein Hiridjee, lors de la présentation, hier au Campus Telma, du premier rapport d'impact du groupe Axian.

Conséquences positives. Une manière pour le CEO de ce groupe leader en Afrique de démontrer qu'il est primordial de créer systématiquement des conséquences positives dans les secteurs à fort potentiel de développement. Justement, les chiffres clés du groupe délivrés lors de la présentation de ce rapport d'impact positif affirment qu'il détient un rôle de premier ordre en Afrique et dans l'Océan Indien. Le groupe Axian qui est né à Madagascar a enregistré 1,1 milliard de chiffre d'affaires en 2019, 1 milliard de dollars investis dans ses opérations, 5 000 salariés en Afrique et dans l'océan Indien. " Nous croyons sincèrement en la valeur de notre continent et en sa capacité à devenir un modèle innovant ; un nouveau modèle qui ne sera pas uniquement orienté sur la profitabilité mais qui pourra offrir aux générations futures une société plus sociale et plus écologique", selon toujours Hassanein Hiridjee.

Initiative Global Impact. Il est à noter que ce rapport a été réalisé dans le cadre de l'adhésion du groupe Axian à l'initiative Global Compact des Nations Unies. « La décision du groupe Axian d'adhérer au UNGC en 2020 n'est pas anodine : la crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis plus d'un an a bouleversé nos vies, changé nos business models, aggravé les inégalités, ... Cette crise fait écho à l'urgence d'atteindre les 17 ODD d'ici 2030 : dix ans seulement pour relever d'énormes défis : prévention des épidémies, changements climatiques, perte de biodiversité, inégalités, lutte contre la faim, égalité entre les genres, protection des droits humains, ... ». En tout cas, le modèle du groupe Axian repose sur la création d'impact positif et de valeur partagée. « Nous imaginons, concevons et déployons nos produits, nos

services et nos infrastructures pour qu'ils répondent aux besoins de nos marchés. Nous redéfinissons notre chaîne de valeur et nos choix de partenaires pour permettre le développement économique et social. Nous permettons le

développement d'un écosystème entrepreneurial et la montée en compétences de nos collaborateurs ».

Direction. Il est à noter que le groupe dispose d'une Direction Impact Social. Dirigée par la jeune Faniry Rakotovao, cette direction mesure, évalue et renforce l'impact positif des entités et managers grâce à un Scoring Impact développé en interne. Bien faire et faire du bien est devenu une évidence chez Axian, aussi bien par les activités business que par les engagements sociaux et environnementaux.

« Nous avons conscience que la croissance et la pérennité de nos activités n'est possible qu'en créant des effets positifs et en minimisant les effets négatifs dans tout ce que nous entreprenons. C'est ce que nous appelons « l'impact positif ».

Nous sommes plus que jamais attachés à accomplir cette mission.

Nous mettons ainsi tout en œuvre pour le prouver, le concrétiser et l'incarner dans chacune de nos actions et participer ainsi à rendre meilleur le quotidien et le futur du plus grand nombre », selon Fanilo Rakotovao.