Congo-Brazzaville: Situation socio-politique - L'association Gagnons ensemble interpelle les autorités du pays

Le comité directeur de Gagnons ensemble a passé au peigne fin, le 27 octobre, à Kinshasa la situation socio-politique du pays, relevant dans les grandes lignes la recrudescence de l'insécurité dans l'est, la récusation des animateurs de la centrale électorale ainsi que la grève des enseignants du secteur primaire, secondaire et technique.

Le comité conduit par Giress Sanzala a condamné avec la dernière énergie les tueries dans l'est du pays, notamment à Beni et Rutshuru ainsi que dans la province de l'Ituri. Il a exhorté le gouvernement à repenser sa politique sécuritaire pour garantir la paix et la sécurité aux Congolais de ces coins du pays.

Sur les choix des dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), le comité directeur de Gagnons ensemble a rappelé aux responsables de la plate-forme Union sacrée pour la nation que le choix des animateurs de cette centrale électorale est une question éminemment politique. Pour cette association, ceci requiert donc un minimum de consensus.

« Les élections étant une compétition démocratique, le processus de la désignation des animateurs de la Céni ne doit être entaché d'aucune régularité et ces animateurs doivent rassurer les parties prenantes de leur indépendance et neutralité pour éviter des troubles post-électoraux, lesquels mettront en mal la cohésion nationale déjà fragile », a fait savoir Gagnons ensemble. L'association invite la classe politique congolaise à privilégier l'intérêt général et la voie du dialogue pour tout sujet qui divise.

Le comité directeur de cette association, qui salue les efforts du gouvernement de la République dans la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base, souhaite que les discussions sérieuses soient engagées dans ce secteur en vue de garantir une bonne éducation aux enfants congolais ainsi qu'une vie épanouie aux enseignants. Car, a-t-il souligné, la gratuité de l'enseignement n'a pas vocation à réduire le train de vie des enseignants.