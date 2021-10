Madagascar: Salon de l'Habitat - Les solutions pour la construction en un seul endroit

La 23e édition du Salon International de l'Habitat se tiendra du 4 au 7 Novembre 2021 à Forello Expo, sous le parrainage du Secrétariat d'Etat chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat. Toutes les solutions pour la construction seront présentées en un seul endroit, selon les organisateurs.

Dans la fameuse « pyramide de Maslow », l'habitat fonde le socle des besoins physiologiques essentiels au bien-être physique, psychique et social et en adoptant le thème « Bâtissons ensemble notre patrimoine ». Cette prochaine édition du Salon de l'Habitat se propose ainsi d'être la vitrine d'une ambition collective autour d'une stratégie gagnante pour la construction de logements en nombre suffisant et pouvant satisfaire toutes les strates de la société malgache.

Se voulant extrêmement pragmatique, cet évènement aura pour ambition d'apporter dans un lieu unique toutes les solutions aux préoccupations de tout un chacun. Un panel de matériaux, de décorations, d'aménagement des espaces verts, de solutions énergétiques et plusieurs offres pouvant contribuer à notre bien-être y seront ainsi proposés.

Campagne de vaccination. En outre, durant ces quatre jours, dans une scénographie et une signalétique fortement moderne et à la pointe des dernières tendances mondiales, le Salon International de l'Habitat s'annonce, d'ores et déjà, comme une contribution forte au redémarrage économique. Aussi, toujours soucieux de maintenir et d'améliorer l'environnement sanitaire et sécure qui prévaut à Madagascar, l'USAID sera présente pour opérer une campagne de vaccination proposée à l'ensemble des exposants et visiteurs qui se rendront à cette 23e édition du Salon de l'Habitat.