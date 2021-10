Burkina Faso: 33e Tour international du Faso - 15 équipes sur le départ ce matin à Banfora

15 équipes seront au départ du 33e tour du Faso.

Le coup d'envoi de la 33e édition du tour cycliste international du Faso sera donné ce matin à Banfora avec 15 équipes sur la ligne de départ. Ce sont quatre européennes (la Hollande, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse) , huit africaines (l'Afrique du Sud, le Benin, le Mali, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire) et trois burkinabè (équipe nationale, équipe régionale du Centre, et équipe régionale de l'Ouest) qui disputeront la première étape Banfora- Bobo-Dioulasso longue de 125 km.

Le Tour international du Faso est de retour après la parenthèse de 2020 pour raison de la COVID-19. Le top de départ de la 33e édition sera donné en cette matinée du 29 août 2021 à Banfora, dans la région des Cascades. Qui pour succéder à l'Angolais Dario Manuel Antonio, vainqueur du dernier tour en 2019 ? En tous les cas, 16 équipes avaient été annoncées pour cette édition, mais ce seront finalement 15 formations qui seront sur la ligne de départ, l'équipe française ayant décliné l'invitation à la dernière minute.

Ainsi, ce sont quatre équipes européennes (la Hollande, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse), huit africaines (l'Afrique du Sud, le Benin, le Mali, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire) et trois équipes du Burkina Faso (l'équipe nationale, l'équipe régionale du Centre et l'équipe régionale de l'Ouest) qui se disputeront durant dix jours, les maillots les plus convoités du tour. La première étape du 33e Tour International du Faso sera courue entre Banfora et Bobo-Dioulasso, soit une distance de 125 km dont un circuit fermé de 10 km dans la ville de Sya à parcourir en 4 fois. Le départ sera donné devant le stade régional de Banfora.

Cette étape comporte le grand prix de la montagne qui va se disputer au km 21,3. Elle comporte également deux sprints intermédiaires. La première va se disputer à Toussiana (29km3) et la seconde à Peni (53km5). L'arrivée est attendue sur le boulevard de la Révolution à Bobo-Dioulasso. Pour le Directeur technique national (DTN) de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC), Martin Sawadogo, il n' y aura pas de round d'observation lors de cette première étape. « Nous allons dès cette première étape chercher le maillot jaune en attendant les grosses batailles », a-t-il informé.

En marge de cette 33e édition du Tour du Faso, il a été initié également une course cycliste internationale féminine. 17 coureuses venues de cinq pays disputeront quatre étapes. Deux sont venues de la Côte d'Ivoire, une du Benin, une du Cameroun, une de la Guinée Conakry et 12 du Burkina Faso. La première étape, d'une distance de 40 km, se courra en critérium ce matin à Bobo-Dioulasso, avant l'arrivée des hommes.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Le parcours du 33e tour du Faso