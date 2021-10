Afrique: Covid-19 - 125 millions d'emplois perdus selon un rapport de l'OIT

4,3 %, c'est l'indice de la perte en nombre global d'heures travaillées en 2021 dans le monde. Ce chiffre équivaut à la perte de 125 millions d'emplois à plein temps selon un rapport de la 8e édition de l'Observatoire de l'Organisation internationale de travail (Oit), publié le mercredi 27 octobre 2021.

Avec pour thème : « Le Covid-19 et le monde du travail », ce rapport indique que cette perte en nombre d'heures de travail en 2021 se déroule au même moment où une reprise à deux vitesses entre pays développés et pays en développement menace l'ensemble de l'économie mondiale.

L'Oit, agence de l'Onu engagée pour le travail décent avertit que sans un soutien financier concret et technique, l'on assistera à la persistance de "grands écarts" entre pays développés et pays en développement au sein des tendances de la reprise au niveau de l'emploi.

De grands écarts avec deux différences majeures s'observent. Le premier au niveau du déploiement de la vaccination et le second au niveau des mesures de relance budgétaire. « Si les pays à faible revenu disposaient d'un accès plus équitable aux vaccins contre le Covid-19, un trimestre suffirait pour que la reprise au niveau des heures de travail soit rattrapée comme celle des économies plus riches », souligne le rapport de l'Oit.

Au chapitre des mesures de relance budgétaire, le directeur général de l'Oit, Guy Ryder, a indiqué : "De manière spectaculaire, on constate que c'est la disponibilité inégale des vaccins et des capacités de relance budgétaire qui alimentent ces tendances et il faut absolument corriger cela au plus vite".

Se voulant plus clair au sujet des mesures de relance budgétaire qui se poursuivent, l'Oit indique que pratiquement rien n'est fait pour combler les écarts. Car environ 86 % des mesures de relance budgétaire sont toujours concentrées dans les pays à revenu élevé, justifiant ainsi ces chiffres au niveau mondial.

« Les pertes en heures travaillées en l'absence de vaccins auraient atteint 6,0 % au deuxième trimestre 2021, au lieu du chiffre actuel de 4,8 % », lit-on dans le rapport.