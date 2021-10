Madagascar: Développement - La stimulation de l'entrepreneuriat sociale chez les jeunes sur de bons rails

Gaëtan Rajaofera a une Maîtrise en science politique mais il a choisi sa voie dans le domaine de la collecte des déchets.

Les jeunes sont encouragés à se lancer dans l'entrepreneuriat social pour que Madagascar puisse atteindre les objectifs de développement durable. Cent universitaires venus des quatre coins de l'île ont répondu à l'appel de l'Agence universitaire de la Francophonie pour assister à une série de conférences touchant ce domaine.

Inspiration, innovation, impact. Ce sont les trois « i » qui sont mis en exergue par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans le cadre de l'évènement AUF3iX visant à mettre en lumière des acteurs de l'innovation sociale francophone et connecter le monde entrepreneurial responsable avec les universités. C'est à travers une série de conférences qui s'est tenue hier au Canal Olympia Andohatapenaka que dix intervenants ont exposé leurs parcours inspirants aux jeunes universitaires issus des quatre coins de Madagascar. Parmi eux, Gaëtan Rajaofera , entrepreneur social et cofondateur de Green Tsika qui est un service de collecte de déchets à domicile à Toliara. Avec ses 20 employés, cette entreprise arrive à collecter deux tonnes de déchets par jour auprès de 2 000 ménages à raison de 500 passages effectués en moyenne par jour. « Notre objectif n'est pas de devenir riche mais d'accompagner des citoyens pour un monde meilleur comme l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à nos collecteurs de déchets. Nous avons aussi choisi le vélo comme moyen de transport pour la collecte des déchets dans le cadre de la protection de l'environnements », témoigne-t-il.

Appui. C'est à travers les témoignages des acteurs œuvrant dans différents domaines que ces jeunes universitaires seront encouragés à se lancer dans l'entreprenariat social. « Les étudiants qui sont actuellement les bénéficiaires vont être des futurs responsables. Les intervenants ont été choisis pour convaincre nos jeunes de choisir une voie. L'entreprenariat n'est pas uniquement de créer une entreprise mais c'est avant tout un étudiant qui va être acteur de son destin et son futur », selon la directrice régionale AUF Océan Indien, Arielle N'Diaye. A noter que cet évènement a été réalisé avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Ambassade de France à Madagascar et l'organisation de la Francophonie.