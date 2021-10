Congo-Brazzaville: Portrait - Christine Makany ou la sublimation des fruits exotiques...

Entrepreneure de nationalité congolaise, ayant axé sa vie sur sa passion pour les fruits de son pays natal, Christine Makany est l'exemple même qu'avec une bonne préparation, l'on peut vivre la vie de ses rêves.

Le Congo est une terre dotée de richesses du sol tout à fait remarquables. Pourtant, en terme de consommation, les produits d'importation demeurent souvent les mieux promus et les plus savamment commercialisés. Ce constat n'a pas manqué d'interpeller Christine Makany qui voue une véritable passion pour les fruits exotiques depuis sa tendre enfance.

En effet, bien qu'ils ne jouissent pas d'un marketing professionnel ni d'une transformation industrielle, les fruits exotiques font le plaisir des tout petits mais aussi des plus grands. Malombo, nstui-téké, tondolo, mangue, et bien d'autres... , aux apparitions saisonnières dans les marchés domaniaux qui hypnotisent les jeunes élèves au sortir classes mais aussi les femmes enceintes aux désirs gustatifs soudains et particuliers, en particulier pour les douces aigreurs.

Christine a su voir le potentiel que représentait le marché des produits du terroir. Mais entre l'idée et la concrétisation, s'impose la formation. Elle dirige alors ses formations académiques et professionnelles dans la direction de ce qu'elle veut voir s'accomplir. Études d'hôtellerie en Tunisie, études de commerce en France avec une spécialité en finance et management, outre ses prestations de service dans des enseignes de référence telles que l'ex-Mbamou Palace aujourd'hui devenu le prestigieux Radisson Blu Mbamou Palace, mais aussi les Brasseries du Congo ou encore à son propre compte au titre de pâtissière, Christine s'exerce sous toutes les casquettes qui lui permettront de mener à bien son projet de cœur vers lequel elle se dirige avec diligence.

Glacy voit ainsi le jour dans la capitale de son pays natal, après un long parcours de préparation. L'innovation de l'offre est curieuse et intrigante. Des produits auxquels n'a jamais été accordée de plus-value, élevés au rang de produits de privilège.

En effet, Christine fait le choix de présentations qui contrastent avec la perception collective de ces produits vendus dans leur robe des champs sur les étalages des marchés. Glaces, sorbets, smoothies mais aussi viennoiseries et gâteaux d'anniversaire, les fruits exotiques bénéficient ainsi d'une valeur ajoutée qui est à juste titre tout à fait... innovante.

Christine a su travailler la forme et le fond de son entreprise, a su être au four et au moulin, pour proposer non pas seulement des produits mais une expérience-client tout à fait agréable. L'on peut se régaler d'un branding professionnel sur ses plateformes de communication, d'une communication efficiente et d'une relation-clients qui ne donne pas l'impression d'être du marketing pur et dur pour la personne piquée à vif par cette intrigue...

En sus, elle a su créer un espace convivial dans des thèmes africains, proposer des expériences gustatives à ses désormais convives et là où on ne l'attendait pas, apprêter un espace de partage pour les enfants autour de contes Africains dans une décoration tout aussi noire et fière.

Plus que des discours de cité, Christine Makany démontre un patriotisme à en faire pâlir les experts du domaine. L'exotisme même de sa quête a porté sur sa personne des projecteurs telle qu'une vie conforme à une recherche conventionnelle de la réussite n'aurait pas pu lui accorder. Elle est une femme inspirante et incarne un réel modèle social dont les instructions devraient être gravées sur les tables de pierre et de chair.