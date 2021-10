Cote d'Ivoire: Recensement général de la population et de l'habitat - Nialé Kaba sollicite l'implication des autorités coutumières

En prélude au démarrage, le 8 novembre, de l'opération de dénombrement dans le cadre du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph-2021) qui va durer 20 jours, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a été reçue en audience par Nanan Amon Tanoé, roi de Grand-Bassam, par ailleurs président de la Chambre des rois et chefs traditionnels.

L'émissaire du gouvernement est allée solliciter l'appui des autorités traditionnelles pour la réussite de l'opération. « Nous sommes venus demander sa bénédiction et son appui pour une mobilisation pleine et entière de toutes les populations vivant sur le territoire national », a-t-elle expliqué.

Nialé Kaba a profité de l'occasion pour faire un bilan succinct du processus au roi. Notamment le recrutement, la formation des agents et le déploiement des agents dans leurs zones de résidence pour faciliter l'implication des populations dans l'opération.

À ce sujet, la ministre du Plan et du Développement a dit : « les populations sont plus enclines à accueillir les agents recenseurs et à leur fournir les informations nécessaires ». D'autant plus qu'il s'agit d'une opération de porte-à-porte, a-t-elle souligné.

« C'est pourquoi nous leur avons donné des éléments de savoir-faire et de savoir-être, pour qu'en face, les populations leur accordent le meilleur accueil possible », a fait remarquer Nialé Kaba.

Pour sa part, Nanan Amon Tanoé Désiré a fait dire à son porte-parole son entière disposition à engager ses sujets à se mobiliser pour faire du Rgph-2021 un succès. Les différents chefs de village et de famille vont donc relayer l'information. Le roi a aussi imploré les mânes des ancêtres pour qu'ils protègent le processus et l'ensemble des acteurs.

Quant au Dg de l'Institut national de statistique (Ins), N'guessan Doffou, il s'est félicité de l'appui dont vient de bénéficier le Rgph-2021. Parce que c'est de loin l'un des meilleurs moyens d'information et de mobilisation des populations.