Comores: La diaspora malgache s'organise

La diaspora malgache aux Comores s'organise officiellement, avec un bureau exécutif qu'elle a présenté hier, jeudi 28 octobre, au ministre des Affaires étrangères comorien lors d'une cérémonie à Moroni. Madagascar n'a pour l'instant aucune représentation diplomatique dans l'archipel et ses ressortissants souhaitent se regrouper et encadrer leurs actions collectives, en particulier pour venir en aide aux nombreux Malgaches en situation irrégulière aux Comores.

Absence de visa pour travailler ou même de pièces d'identité : recenser est la priorité de cette diaspora pour lutter contre l'exploitation de ses compatriotes parfois sous-payés, voire pas du tout.

« On va recenser, s'organiser et surtout voir (quels sont) les problèmes, nous explique le Dr Bruno Marc Zafilahy, président du bureau exécutif de la diaspora. Au niveau de l'immigration il y a des Malgaches qui ne sont pas en règle au niveau de l'immigration. Il y a des gens qui n'ont plus de passeports valides en leur possession et même il y a un certain degré de maltraitance. C'est entre les mains de la justice et des associations. On va travailler sur ça afin qu'ils puissent être rapatriés. »

Cette coordination est le bon compromis en attendant l'ouverture d'une ambassade de Madagascar, selon Dhoihir Dhoulkamal le ministre des Affaires étrangères. « Le président Andry Rajoelina s'est engagé avec le ministre des affaires étrangères, mon homologue et je pense que très très rapidement, cette représentation diplomatique va voir le jour. L'association est là pour représenter une communauté : ils ont des droits, des devoirs. Elle est là pour jouer ce rôle d'intermédiaire entre le gouvernement, la population comorienne et cette population malgache pour le vivre-ensemble. »

La diaspora malgache aux Comores compte plusieurs milliers de personnes selon son président.