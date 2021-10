Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionel - L'Ecole congolaise d'optique démarre ses activités

Le ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebome, a reçu, le 28 octobre à Brazzaville, une importante délégation de l'ONG française Mutualiste sans frontière, conduite par Romain Castec, enseignant à la chambre de commerce de l'industrie d'Angers (France).

Les échanges ont porté essentiellement sur le déroulement de la rentrée scolaire qui a eu lieu le 18 octobre dernier. Se référant à cet événement, Romain Castec a confirmé que les cours théoriques avaient été lancés depuis les premières semaines et la pratique interviendra à partir du 29 novembre. Il a notamment indiqué que le Congo a tout intérêt à obtenir une école d'optique qui permettra de développer le réseau d'opticiens et d'accéder à des soins pour les Congolais, jeunes et moins jeunes. C'est élargir, a-t-il souligné, l'offre de soins sur le territoire. "Le but est de faciliter l'offre de soins dans l'équipement des lunettes et des verres", a renchéri Romain Castec.

Avant d'être reçu par le ministre en charge de l'Enseignement technique et professionnel, Romain Castec et sa délégation ont effectué une descente à l'Ecole congolaise d'optique (ECO) où ils se sont également entretenus avec les jeunes sur les premiers cours. L'ECO compte trente-quatre élèves, dont quatre seront les formateurs.

Les projets financés par la BAD avancent bien

Peu avant son entrevue avec la délégation de l'ONG Mutuelle sans frontière d'Angers, le ministre Ghislain Thierry Manguessa Ebome s'est entretenu avec le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, responsable Pays pour les deux Congo et la Guinée équatoriale, Solomane Kone.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement de plusieurs projets et opérations financées dans le cadre de la revue de leur portefeuille, notamment sur plusieurs accords de principes, parmi lesquels la formation. Ils ont, par ailleurs, évoqué l'éventuelle construction de deux centres de formation et la nécessité de renforcer la stratégie de l'enseignement technique, la mise en place d'un référentiel des métiers dans le secteur du bois et des mines, l' équipement des centres pour pouvoir donner une formation de qualité aux bénéficiaires.