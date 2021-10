Afrique: Londres - L'art contemporain africain à l'honneur

Photographes, plasticiens, peintres, sculpteurs ; plus de cent cinquante artistes et quarante-huit galeries internationales sont en avant-plan pour la 9e édition de la foire d'art contemporain africain intitulé « 1-54 », qui se tient en ligne à Londres, en Angleterre, jusqu'au 31 octobre 2021.

Organisée par Omar Khaleif, directeur des collections et conservateur principal à la sharjah Art fondation, l'exposition « 1-54 » de Londres est une plate-forme culturelle où sont invités les artistes, créateurs, professionnels de l'art africain, collectionneurs d'œuvre pour explorer ensemble les thèmes de l'héritage, de philanthropie et du numérique.

Avec un programme riche de conférences, projections de films, de performances et lectures, cette neuvième édition, qui a lieu du 13 au 17 octobre en présentiel et qui se poursuit jusqu'au 31 octobre en ligne, invite à la réflexion sur des questions relatives à la vie artistique et du marché de l'art en Afrique. L'ambition est de créer un endroit où tous les artistes de la scène contemporaine africaine, que ce soit du marché de l'institutionnel, puissent se retrouver, dialoguer, faire des rencontres et du business à Londres.

Au total, plus de cent cinquante artistes émergents ou établis, quarante-huit galeries internationales de premier plan, provenant de dix-neuf pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord sont à l'honneur pendant cette foire et au-delà. Vingt enseignes du continent apporteront un éclairage actualisé sur sa nouvelle scène. Les œuvres de 1-54 Londres sont disponibles à l'achat, sur « Artsy » jusqu'au 31 octobre. L'exposition est considérée comme une vitrine pour la production artistique du continent, une manière pour l'art africain de se frotter aux œuvres issues de divers horizons géographiques.