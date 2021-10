Congo-Brazzaville: Education - Près de 2 000 élèves congolais bénéficieront du programme Lions Quest

Une délégation des membres du Lions Club, conduite le 28 octobre par Glorieuse Mbe Emane, gouverneur de district 403B1, a échangé avec le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Jean-Luc Mouthou, sur les modalités d'exécution du programme Lions Quest dans quelques écoles du Congo.

En présence de ses collègues, Glorieuse Mbe Emane a expliqué à Jean Luc Mouthou la nécessité d'instaurer le programme Lions Quest dans neuf collèges de la République du Congo, notamment six de Brazzaville et trois de Pointe-Noire.

Elle estime que le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation est un partenaire incontournable et précieux en matière de programme d'éducation des enfants. « Les enfants reçoivent les cours de mathématiques, de lecture ou de géographie mais il faut les éduquer à s'exprimer, dire leur opinion afin d'éviter qu'ils tombent dans la délinquance et la drogue », a conseillé Glorieuse Mbe Emane.

La présidente de la fondation Lions Quest Congo, Sylvie Ekouya-Itoua, a abondé dans le même sens pour rappeler que ce programme commence officiellement au mois de novembre mais la formation des enseignants débute ce 30 octobre. « Ce programme consiste à mettre les enfants au cœur de l'action. Nous devrons apprendre à donner la parole aux enfants. Un enfant qui sort du programme Lions Quest est un enfant qui sait dire non aux antivaleurs, qui est libre de faire son choix », a-t-elle indiqué.

Le ministre a, pour sa part, signifié que c'est un programme important pour les enfants puisque cela permettra leur prise en charge dans d'autres aspects de la vie.

Les Lions sont des hommes et des femmes dévoués pour rendre service aux personnes vulnérables dans leur communauté et à travers le monde. Il existe plus de 48 000 Lions clubs dans le monde à travers 207 pays. L'effectif Lions incarne, en effet, la diversité réunie autour d'une même croyance fondamentale.