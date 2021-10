Ile Maurice: Coup de théâtre politico-judiciaire - Le dossier de la poursuite privée contre Pravind Jugnauth fuite vers la boîte mail de Prakash Maunthrooa

Une journée haletante, du tribunal de district de Port-Louis à la Cour suprême, pour les protagonistes légaux de la contestation de la poursuite privée de Suren Dayal contre Pravind Jugnauth.

Un nom totalement étranger à l'affaire a surgi : Prakash Maunthrooa. Il est soupçonné d'avoir communiqué une copie non officielle d'une partie du dossier de la magistrate à un tiers tout aussi proche de «Lakwizinn». Même l'avocat de Pravind Jugnauth serait, dit-on, choqué...

Derrière des activités judiciaires quotidiennes d'hier dans la capitale, une affaire a fait frémir de la cour de district au bureau du chef juge à la Cour suprême ; et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la poursuite privée (private prosecution) qu'intente Suren Dayal au Premier ministre pour faux affidavit (cour de district) et dont Pravind Jugnauth réclame l'arrêt (Cour suprême).

Tout est parti d'un document du dossier de la private prosecution. Me Antoine Domingue, l'avocat de Suren Dayal, a informé le Directeur des poursuites publiques (DPP) de cette poursuite privée logée contre Pravind Jugnauth. C'est d'ailleurs la covering letter du dossier remise par Mes Domingue et Bhadain à la magistrate Bholah de la cour de district. Ce qui avait poussé cette dernière à fixer l'audience au 8 novembre.

Or, Me Désiré Basset, avocat de Pravind Jugnauth, se retrouve aujourd'hui avec deux versions de cette lettre ! L'une venant du dossier pour lequel l'avoué de Pravind Jugnauth (Me André Robert) a été payé, et l'autre remise par Me Sharmila Sonah-Ori. La copie officielle ne comporte pas l'annotation manuscrite de la magistrate (il n'est pas d'usage de faire circuler les notes du président d'une cour). Or, la copie remise par Me Sonah-Ori à Me Basset contient bien le procès-verbal manuscrit de la magistrate.

Questionnée par Me Basset, Me Sonah-Ori a balancé le nom de celui qui lui a transféré le document par WhatsApp : Prakash Maunthrooa ! Ce dernier - que nous n'avons pu joindre au téléphone - aurait déjà expliqué qu'il l'a simplement reçu sur sa boîte mail et qu'il l'a remis à Me Sonah-Ori qui, bien qu'avouée de Pravind Jugnauth dans plusieurs procès, n'est pas concernée par cette affaire.

Ayant été informé de ce scénario par nul autre que Me Basset, Me Antoine Domingue, accompagné de Me Roshi Bhadain, a rencontré le chef juge pour vérifier le contenu officiel du dossier de la cour de district ; et la covering letter comporte bien la note manuscrite de la magistrate. La copie de Maunthrooa est donc vraie ! Pour résumer, Prakash Maunthrooa détient au moins une page du dossier que seule la magistrate de la cour de district doit détenir. Et ce n'est pas une copie officielle (celle que les avoués et avocats demandent à la cour moyennant paiement et taxe).

Selon un email que Me Domingue a envoyé au DPP avec tous les protagonistes en copie (avocats et avoués de Pravind Jugnauth, Suren Dayal, et la magistrate Bholah), il apparaît que l'explication obtenue de Prakash Maunthrooa est qu'il a reçu le document par e-mail. De qui ? Personne ne le sait. En tout cas, Me Domingue révèle à toutes les parties qu'il a demandé et obtenu une rencontre avec le chef Juge, hier même, et que ce der- nier lui a garanti qu'une enquête sera ouverte sur cette «breach of security», dont les relais se nomment Prakash Maunthrooa et Sharmila Sonah-Ori.

Cette dernière n'a pas voulu commenter l'affaire, se contentant de condamner cette fuite et de se dire choquée. Bien qu'elle ne nous ait pas nommé Maunthrooa, elle a sous-entendu que toute la version relatée dans l'email de Me Domingue est exacte : «Vous avez déjà tout compris n'est-ce pas ? Je vous laisse tirer vos conclusions.» Me Basset n'a pas souhaité, de son côté, réagir. Et Prakash Maunthrooa est resté injoignable.