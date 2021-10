Congo-Brazzaville: Musique - Leïla Martial dans "Un2Plus" pour découvrir les voix libres de la forêt

Une nouvelle émission dans le paysage audiovisuel congolais, une vocaliste de jazz, un body percussionniste, des voix venues de la forêt, une tournée au Congo en 2022, un documentaire, on n'en demandait pas tant !

Voir et entendre, une nouvelle émission culturelle en République du Congo, est la trace d'une survie de la culture qui, en dépit de l'impasse vers laquelle elle ne cesse de tendre, s'apparente à un rayon de soleil. Il faut avoir cette passion incommensurable chevillée au corps pour faire bouger les lignes et offrir sans cesse de nouvelles vitrines à l'art sous toutes ses formes qui semble être hélas que bagatelle dans le paysage audiovisuel congolais pour le commun des mortels. Par miracle apparaissent cependant, sur les petits écrans ou sur la grande toile, de nouvelles émissions qui assouvissent notre soif de culture. C'est le cas de « Un2Plus », une émission socio-culturelle disponible sur Youtube, réalisée à Brazzaville par Farol Vivien Mboula et présentée par Rhydjo-Brunezz Lopa dont le premier numéro fait la part belle à Leïla Martial et au magnifique projet « Free voices of forest ». Et pour une découverte, c'est une franche et belle découverte !

« Free voices of forest » est la surprenante rencontre de l'univers musical des Äka, appelé aussi chant des pygmées, avec la vocaliste française Leïla Martial, Eric Pérez, également vocaliste, et le body-percussionniste Rémi Leclerc. Invitée sur le plateau de « Un2Plus », Leïla Martial nous parle de sa rencontre avec le groupe Ndima, managé par le célèbre ethnologue Sorel Eta, et nous fait vivre délicieusement sa passion pour les chants polyphoniques des Äka, livrant en direct quelques démonstrations vocales du plus bel effet au cœur d'une interview d'une vingtaine de minutes. « Leïla Martial est plus qu'une chanteuse, c'est une créatrice d'émotions et une plasticienne de la voix », écrira, d'ailleurs, Jean Marc Gélin dans Jazz Magazine. La vocaliste et musicienne de jazz, qui compte à son actif plusieurs albums et de nombreuses récompenses, nous promet une tournée au Congo en 2022, de Pointe-Noire à Impfondo en passant par Brazzaville. Pour le plus grand plaisir des amoureux des forêts de l'Afrique centrale et des chants polyphoniques des peuples autochtones dont elle regorge, ce projet fera également l'objet d'un documentaire réalisé par Yvan Schreck.

On se réjouira donc que l'émission « Un2plus » ait braqué ses projecteurs sur Leïla Martial qui vient de passer une résidence d'un mois à Brazzaville pour peaufiner le spectacle de Akâ, les voix libres de la forêt, avant de partir en tournée en France avec une première date à Fontenay-Sous-Bois, le 12 novembre.