Madagascar: Un fossé qui se creuse entre pouvoir et citoyens

C'est un calme apparent que tous les observateurs de la vie politique décrivent actuellement. Le malaise bien qu'il soit diffus est patent. Les interpellations adressées aux dirigeants se multiplient. Les tenants du pouvoir semblent rester de. marbre devant les remarques justifiées qui leur parviennent et on a l'impression de retrouver l'atmosphère délétère de la fin des années 2010.

Le climat politique actuel ne suscite pour le moment aucune inquiétude chez ceux qui nous gouvernent. Les grèves qui sont la manifestation d'une colère à peine contenue. Le pouvoir est obligé de lâcher du lest devant cette tension de plus en plus perceptible et réagit au coup par coup.

Après avoir éteint l'incendie, il préfère mettre en place une campagne de communication, pour mettre en valeur ses réalisations. Cela n'arrive cependant pas à occulter une réalité moins rose qu'il n'y paraît. Les émissions télévisées où des intervenant ne sont pas avares de critiques commencent à faire leurs effets sur un auditoire réceptif. Les remarques faites sont très pertinentes et elles ont commencé à influer sur la perception que l'opinion a de la situation actuelle.

Le malaise est perceptible, mais il ne débouche pas sur des manifestations violentes. Les citoyens expriment leur insatisfaction en petit comité. Il est vrai qu'ils sont conscients des risques encourus devant des autorités promptes à sévir. Mais les explications des analystes qui s'expriment à la radio et à la télévision trouvent de plus en plus d'écho auprès du public.

Il semble cependant qu'aucune réponse n'est apportée par un pouvoir préférant ignorer des inquiétudes pourtant réelles. On sent qu'aujourd'hui, un fossé s'est creusé entre la population et les dirigeants. Il est peut-être temps pour ces derniers de prêter une attention particulière à ces Malgaches qui s'éloignent de plus en plus d'eux.