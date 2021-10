Madagascar: Surveillance des pêches - Les pêcheurs plus en conformité avec les règles dans l'espace COI

Une patrouille de pêche réunissant des inspecteurs issus de différents pays du Sud-Ouest de l'Océan Indien.

La lutte contre la pêche illégale observe une avancée dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien. La surveillance s'améliore et les incidents sont en diminution. Les pêcheurs qui opèrent sur l'espace maritime des pays du Sud-Ouest de l'Océan Indien, se conforment de plus en plus aux règles régissant la pêche dans l'espace de la Commission de l'Océan Indien (COI).

La semaine dernière, huit pays de cette région ont renforcé leur collaboration dans la lutte contre la pêche illégale, lors de la réunion de l'Unité de coordination régionale étendue (UCRE) du Plan régional de surveillance des pêches (PRSP) qui s'est tenue aux Seychelles. Il a été annoncé à cette occasion l'octroi de 2 millions d'euros de subvention, afin de poursuivre les efforts de lutte contre la pêche illégale. Cette réunion de l'UCRE a réuni les Comores, Madagascar, la France/La Réunion, le Kenya, Maurice, le Mozambique, la Tanzanie et les Seychelles. Depuis plus de 15 ans, ces pays s'échangent des informations et organisent des patrouilles de surveillance des pêches communes, avec des résultats encourageants. Avec l'appui de l'Union européenne, cette collaboration qui a déjà porté ses fruits pourra se poursuivre pour les trois prochaines années.

Ces actions ont contribué à réduire les incidents de pêche INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée), à augmenter le nombre de licences délivrées aux pays pratiquant la pêche hauturière par les États participants, et à améliorer la capacité de contrôle et de surveillance dans la région. Il a été, par ailleurs, observé une nette diminution des infractions graves par rapport au nombre total de délits enregistrés lors des missions de surveillance des pêches. Ce constat amène à la conclusion selon laquelle les pêcheurs se conforment de plus en plus aux règles régissant la zone de coopération du PRSP s'étendant sur 6,4 millions de km2.