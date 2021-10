Madagascar: Quarantaine dans les hôtels - Des fuites de passagers détectées

Des mesures strictes doivent être prises au niveau des aéroports.

D'après les informations, depuis la réouverture des frontières, deux cas importés de coronavirus ont été détectés. Une source proche du ministère de la Santé publique a confirmé cette information mais a expliqué que ce ne sont pas des cas récents.

Ces deux individus ont déjà été traités et guéris. Par ailleurs, afin d'éviter la contamination, toutes les mesures ont été prises pour sécuriser au maximum les mouvements de personnes qui entrent à Madagascar. D'où l'exigence de test PCR à l'arrivée à l'aéroport, a-t-on martelé. Notre source a toutefois révélé l'existence de passagers ne respectant pas la quarantaine. Des gens censés observer un confinement dans un hôtel tentent de s'échapper pour rentrer directement chez eux. Des cas d'intervention et/ou de corruption ont été dénoncés. C'était le cas notamment de deux passagers du vol Air Mauritius du samedi 23 octobre dernier. Prévus observer une quarantaine de cinq jours à l'Ivato Hôtel, deux individus ne se sont pas présentés à l'hôtel. Une descente effectuée par une équipe du ministère de la Santé a permis de confirmer la véracité du renseignement. Les deux individus, dont l'un d'entre eux est le fils d'un général ayant occupé un poste à haute responsabilité au sein d'une agence rattachée au ministère des Transports, restaient introuvables. Cet Officier général serait même passé à l'Ivato Hôtel pour les récupérer, en affirmant que les deux passagers allaient être placés dans un autre hôtel qui se trouve dans le centre ville. Ce qui n'a pas été le cas.

Scandale. Cette affaire a pris une tournure étonnante et risque même de provoquer un scandale car selon les informations, les responsables au sein de l'Ivato Hôtel qui ont appelé les représentants des ministères pour dénoncer cette fuite, font désormais l'objet d'intimidations. Des gendarmes se seraient présentés à l'hôtel à plusieurs reprises, et affirment qu'ils ne font qu'exécuter l'ordre de leur supérieur. D'après notre source, ce fils de général et son ami ont refusé jusqu'au bout d'observer une quarantaine à l'hôtel. Heureusement que le résultat de leur test PCR était négatif. Un autre cas de fuite de confinement a également eu lieu à l'hôtel Le Manoir Rouge à Ivato. Deux passagers du vol Air France arrivé samedi matin, âgés de 25 et 38 ans, ont juste passé une nuit à l'hôtel et ont pris la fuite le lendemain matin sans attendre le résultat de leur test PCR. Mais ils ont été retrouvés et ramenés à l'hôtel après une intervention effectuée par les éléments de la Police nationale. Même situation pour un adolescent, arrivé lundi dernier par un vol de la Compagnie Air France. Prévu observer un confinement de cinq jours à l'hôtel Le Hintsy, le jeune homme aurait pris la fuite en prétextant qu'il n'a plus de moyen financier pour rester. Après sa fuite, il n'a plus décroché son téléphone. Il est finalement revenu quelques jours après, lorsque les responsables lui ont envoyé un texto lui annonçant qu'il a été testé positif à la Covid-19, ce qui était faux au final. L'hôtel Saint-Antoine à Ampasamadinika a également connu un cas de fuite. Hier, deux passagers ont profité d'un petit moment d'absence des responsables de l'hôtel pour s'échapper mais ils ont finalement été retrouvés après investigation. Avec toutes ces informations, on peut affirmer que la quarantaine et les mesures de confinement à l'hôtel ne sont pas entièrement respectées. Un haut responsable au sein d'un ministère concerné par la réouverture des frontières a dénoncé la corruption à l'aéroport d'Ivato et les interventions en tout genre. Selon notre source, un responsable a été pris en flagrant délit de corruption et a été placé sous mandat de dépôt à Antanimora. Il aurait été vu sur les caméras de surveillance en train de recevoir 60 euros de la part d'un passager qui voulait échapper à la quarantaine.

Sanctions sévères. L'affaire aurait été traitée au niveau du Pôle Anti-Corruption. Pourtant, du côté du ministère du Tourisme, celui des Transports et celui de la Santé, toutes les mesures ont été prises pour éviter l'entrée du variant Delta et le retour de la Covid-19 au pays. Afin d'alléger les dépenses des passagers qui se plaignent que le coût du confinement à l'hôtel est trop cher, la quarantaine sera réduite à 2 jours à partir du 6 novembre. Actuellement, c'est déjà le cas pour les passagers des vols des compagnies Air Madagascar, Air Mauritius et Air Austral. Le transfert vers l'hôtel qui est assuré par le ministère du Tourisme et celui des Transports, coûte 10 000 ariary. Désormais, les responsables des hôtels ne peuvent plus accéder au parking de l'aéroport d'Ivato. À leur arrivée, tous les passagers doivent signer une lettre d'engagement. En revanche, la réservation de l'hôtel doit se faire au départ et tous les passagers doivent se soumettre à une attestation de paiement d'une nuitée dans un hôtel. Quoiqu'il en soit, à l'allure où vont les choses, le risque d'un nouveau regain de la Covid-19 n'est pas à écarter pour Madagascar. Nul n'ignore pourtant qu'une éventuelle entrée du variant Delta sera difficile à contenir et maîtriser Des sanctions sévères sont attendues contre tous ceux qui sont impliqués dans des interventions et/ou des corruptions. L'application stricto sensu des mesures à l'aéroport est de mise pour éviter que le pays revienne dans un nouvel état d'urgence sanitaire.