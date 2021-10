Madagascar: Nouvelle approche - La bancassurance prend forme

Intérêts communs

Allianz Madagascar et Baobab Banque Madagascar ont scellé un partenariat, à Ankorondrano avec pour objectif d'élargir la gamme de produits à travers la bancassurance.

Cette initiative vient renforcer l'engagement collectif des deux parties pour offrir un plus large choix de produits en matière d'assurance à toute la population malgache. Ainsi que des solutions pour se prémunir contre les aléas de la vie.

La bancassurance, en vogue ailleurs, joue un rôle majeur dans l'accompagnement de ceux évoluant dans les principaux secteurs de la vie économique du pays. Le présent partenariat vient répondre aux attentes exprimées de la clientèle de Baobab Banque en s'appuyant sur l'une des principales compagnies d'assurance à Madagascar.

Ainsi, Baobab Banque Madagascar en partenariat avec Allianz Madagascar offre des garanties aux emprunteurs en cas de décès ou d'invalidité absolue et prend en charge les frais de santé consécutifs à un accident.

Près de clients

Ce partenariat concerne ainsi deux gammes de produits qui visent à protéger les personnes ainsi que leurs activités: l'assurance garantie accident de la vie, pour garantir le versement par Allianz d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du souscripteur et des membres de sa famille, suite à un accident. L'assurance titulaire de compte, pour garantir le versement par Allianz d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du titulaire d'un compte courant ou d'épargne.

Comme le précise le directeur général de Baobab Banque Madagascar, Hugues Bonshe Makalebo, « ce partenariat avec Allianz Madagascar permettra à la banque d'offrir plus d'accompagnement, pour activement améliorer les conditions de vie de la population malgache avec des produits qui les protègent ».

Baobab Banque Madagascar est une banque internationale installée à Madagascar depuis 15 ans, filiale du Groupe Baobab dont le siège social se trouve en France et opère dans neuf pays dont le Sénégal, Mali, République Démocratique du Congo, Tunisie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, Chine et Madagascar. La banque compte à ses jours quarante agences, six cent cinquante employés, trois cents points correspondants, deux cent vingt mille clients et est présente dans trente villes sur le territoire national.

De son côté, Allianz Madagascar occupe la troisième place du marché avec une part de 12,08% en 2019 ( activité vie et non-vie confondues). Présent sur la Grande île depuis 2006, son portefeuille s'est diversifié au fil des années et la compagnie d'assurance a pu s'adapter aux caractéristiques du marché local tant en termes de tarifs que d'approches techniques pour être au plus près des besoins des clients.