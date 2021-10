Algérie: Intérêt "croissant" des étudiants pour l'apprentissage de l'espagnol au pays

Alger — Les étudiants algériens optent de plus en plus pour l'apprentissage de langue et littérature espagnoles dans les départements universitaires d'enseignement de cette langue étrangère, selon une étude de l'Institut Cervantès, présentée jeudi soir à Alger.

Les départements d'enseignement de la langue espagnole, répartis à travers cinq universités ont accueilli cette année plus de 2400 nouveaux étudiants, précise l'étude.

Le département d'espagnol de l'université de Tlemcen, a de son coté, accueilli 305 étudiants en licence en plus de 15 doctorants.

Aux universités de Mostaganem et Laghouat, quelque 900 étudiants ont opté pour une licence d'espagnol, selon cette étude qui s'intéresse également à l'apprentissage de cette langue dans les instituts Cervantès en Algérie.

La directrice de l'Institut Cervantès d'Oran, Inmaculada Jiménez Caballero, a souligné que l'Algérie est le pays du Maghreb qui porte le "plus grand intérêt" pour l'espagnol avec plus de 40.000 étudiants répartis sur les 5 départements d'enseignement universitaire de la langue et littérature espagnoles en Algérie.

"Les instituts d'Oran et d'Alger se placent 4e et 6ème parmi les 97 Instituts Cervantès à travers le monde", a-t-elle fait savoir en marge de la présentation de cette étude.

Présent à cette rencontre, l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Fernando Moran Calvo-Sotelo, s'est félicité de la place "prépondérante" et l'intérêt que porte les Algériens à cette langue, notamment de la part des étudiants.

Il a rappelé, d'autre part, les rapports "forts" entre son pays et l'Algérie qui entretiennent des relations bilatérales "excellentes".

L'espagnol est l'une des langues les plus parlées au monde, avec 490 millions de locuteurs natifs, selon l'étude de l'Institut Cervantès, présent dans 47 pays dont l'Algérie qui en compte deux, à Alger et Oran.