Sénégal: Bambey/ Conseil Départemental - L'ancien ministre Pape Diouf déclare sa candidature

Le Président du MDR (Mouvement pour la démocratie et la République) est disposé à briguer le Conseil départemental de Bambey. L'ancien Ministre de la Pêche Pape Diouf accompagné de l'ancien député Pape Abdou Khadre Mbodji a organisé un point de presse au siège de son parti.

Le Président du MDR (Mouvement pour la démocratie et la République) a déclaré sa candidature à la tête du Conseil départemental. L'ancien Ministre de la Pêche Pape Diouf qui était hier, jeudi, face à la presse pour apporter beaucoup de clarifications mais aussi poser des actes.

« Je me suis bel et bien intéressé à tout poste auquel les Bambeyois estiment que je pourrais être utile. Il y a beaucoup d'amis, des maires présents qui m'ont demandé de dire ma position dans la presse. Je tiens à préciser que je suis candidat au poste de Président du Conseil départemental ».

Le Président du Mdr de relever : « il y avait beaucoup de raisons qui m'avaient poussé à observer le silence. Mon parti avait pris une résolution au mois de juin pour me demander en tant que l'un des doyens en vue des élections locales de pouvoir rencontrer les autres membres et partis alliés pour qu'on discute pour pouvoir trouver un consensus e éviter le spectre des élections passées ».

Et il poursuit : « C'est ce mandat qu'on m'avait donné. J'ai fait le tour de l'ensemble des responsables que ça soit les maires ou les responsables politiques et députés pour partager avec eux cette information. C'est ce qui avait motivé la rencontre du 11 juillet au centre des handicapées de Bambey. Et tous sans exception avait donné leur accord et il y avait l'ensemble des partis alliés de la coalition Benno Bokk Yaakar. L'idée était de pouvoir discuter entre nous, de trouver le maximum de consensus possible dans les différentes localités au lieu d'attendre qu'on nous impose des profils qui poseraient problème ».

« Il s'agissait de voir dans les localités comment déceler les difficultés en vue d'arrondir les angles. Il y avait une commission des sages qui étaient chargée de recueillir les candidatures, de dégager des critères pour proposer des profils. Malheureusement, on n'a pas trouvé un consensus. C'est pourquoi j'ai déclaré ma candidature au Conseil départemental », renchérit-il.

L'ancien député Pape Abdou Khadre Mbodji soutient pour sa part : « j'ai interpellé Pape Diouf pour lui dire qu'à défaut de la Mairie, il faut briquer le Conseil départemental. Un responsable de haut niveau proche du Président m'a appelé et je lui ai envoyé un message le 23 pour lui signifier que le meilleur candidat pour le département est le Ministre Pape Diouf. Notre souhait est qu'il soit notre candidat parce qu'il a le profil. Je suis le frère ainé de Mme Aissatou Mbodji et je souhaiterais qu'elle ait des satisfactions au plan politique. Mais je sais qu'une commune, un Conseil départemental ne peuvent compter que sur le soutien de l'Etat pour réaliser des projets importants Et notre département en a besoin .Nous avons besoin des terres du Cnra pour donner des emplois à nos jeunes, de la route Baba Garage Bambey pour relier les 3 routes nationales. C'est pourquoi nous souhaitons qu'un homme ou une femme de la mouvance présidentielle gagne les élections ».