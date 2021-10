Sénégal: Accès universel à l'électricité100% - La Senelec fait 100% à Taiba Ndiaye

Dans le cadre de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025, programme de haute importance pour le Président de la République Son Excellence Macky SALL, la Senelec a réalisé d'importants investissements qui ont permis à la commune de Taïba Ndiaye, de devenir la première commune rurale à atteindre 100% d'électrification.

La réhabilitation du Feeder de Mboro et la création de secteurs ont permis d'atteindre ces résultats pour le grand bonheur des habitants de Taïba Ndiaye qui bénéficient de l'électricité avec une bonne qualité de service.

C'est une population euphorique qui a accueilli les invités du Maire de Taiba ndiaye, Alé Lo au cours d'une cérémonie riche en couleurs.

Sous la présidence du Ministre du Pétrole et de l'Energie, Aissatou Sophie Gladima, du Ministre des Collectivités territoriales et de la Décentralisation Omar Guèye et des partenaires comme la Senelec, l'ASER et l'ANER, le Maire de Taiba Ndiaye, Alé Lo a procédé ce jeudi 28 octobre au lancement de l'accès universel à l'électricité dans sa localité, une étape importante dans le Plan de Développement du Sénégal, une vision du Chef de l'Etat, le Président Macky Sall.

Les nombreuses autorités qui ont fait le déplacement ont à l'unanimité salué la volonté affichée du Maire Alé Lo pour le développement de sa localité et n'ont pas manqué de féliciter les partenaires ayant permis ces réalisations avec une mention spéciale à Senelec dirigé par Papa Mademba Bitèye.

Pour rappel, la réhabilitation du Feeder de Mboro avec des parties souterraines pour la traversée de certains villages comprend quatre tronçons : de Tobène à Mboro, de Mboro à Notto, de Mboro à Diogo et de Darou NDOYE à Fass Boye. Ce projet a ainsi permis la pose de onze nouveaux postes préfabriqués.

Entre autres, les investissements réalisés par Senelec ont permis de développer l'accès à l'électricité dans les ménages, pour les services sociaux de base et pour les usages productifs ; d'améliorer la couverture en infrastructures électriques, réduire l'Energie non Distribuée, améliorer la qualité de service et faciliter le développement socio-économique de la zone.