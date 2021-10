Egypte: L'expérience du pays dans la gestion du coronavirus est pionnière (OMS)

L'expérience de l'Egypte dans la gestion du coronavirus est pionnière, a confirmé mardi la représentante de l'Organisation mondiale de la Santé OMS, Naeima al-Gasser, soulignant que le coronavirus avait révélé qu'il existait des défis à relever, notamment la fourniture de l'eau.

Lors de la séance plénière intitulée "Eau et société", tenue au troisième jour de la quatrième semaine de l'eau du Caire, qui a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 28 octobre, sous les auspices du président Abdel Fattah Al-Sissi, Mme al-Gasser a indiqué que le coronavirus avait généré de nombreux défis dans le domaine sanitaire et dans d'autres domaines, soulignant l'importance de l'obtention par l'Homme de son droit à l'eau potable et à l'assainissement.

Elle a ajouté que la santé de l'Homme et son rapport a l'eau, ainsi qu'a l'intégrité physique et sociale, en plus de la fourniture d'une vie décente étaient au cœur des objectifs du développement durable, affirmant l'importance de réutiliser l'eau dans le domaine de l'agriculture après son traitement.