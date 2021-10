Sénégal: Investitures aux territoriales - « Rewmi » affiche ses ambitions

Dans la perspective des prochaines élections territoriales du 23 janvier 2022, le porte-parole du parti « Rewmi » et chargé de la communication externe du Cese, Daouda Ba, estime que leur ambition est d'avoir le maximum de conseillers municipaux et départementaux possibles, le maximum de maires possibles. Dans le cadre des investitures en cours, il rassure ses camarades que le président Idrissa Seck leur promet de défendre les intérêts du parti à la conférence des leaders de « Bennoo Bokk Yaakaar » même si le dernier mot revient au président de la coalition, Macky Sall.

Selon Daouda Ba, « tout parti politique, quel qu'il soit, a des ambitions. C'est légitime. Qu'il s'agisse du parti présidentiel, du Ps, du Pds, du nôtre... ». Dans cet optique, « notre ambition à Rewmi, est d'avoir le maximum de conseillers municipaux et départementaux possibles, de diriger le maximum de mairies possibles sur tout le territoire national, y compris à Thiès », bastion politique du président Idrissa Seck. Toutefois, face à la pléthore de déclarations de candidats à la candidature notées au sein de la mouvance présidentielle à moins de trois mois de la tenue des élections territoriales, il soutient que « les investitures pour la désignation des têtes de listes de la majorité présidentielle se feront dans l'intérêt de la grande coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » ». A l'en croire, compte tenu de la complexité des élections territoriales, « nos leaders ont les informations qui leur permettent de choisir la personne qu'il faut à la localité concerné ». Aussi, « le dernier mot revient au président Macky Sall et aux leaders de la coalition ». Sous ce rapport, « faisons leur confiance et attendons leurs décisions ».

A ses camarades de parti, il leur réitère que « le Président Idrissa Seck ne les a pas oubliés et ne va pas les abandonner ». Pour sortir gagnant de ces joutes en « raflant le maximum de communes », il a invité ses camarades dont « les ambitions sont légitimes » « au calme et à la sérénité en taisant les querelles d'égos et à ne pas aller en rang dispersé ». Sur le trafic des passeports diplomatiques, il est d'avis, à titre personnel, qu'« il ne faut pas très vite jeter le discrédit sur l'Assemblée nationale ». Selon lui, « il s'agit d'une affaire concernant deux députés, comme il y'a eu l'accusation de viol contre un autre député ». Aussi, « la procédure étant enclenchée, le dossier est entre les mains de la Justice ». Par conséquent, « nous faisons confiance à l'Assemblée nationale et à la Justice. N'allons pas trop vite en besogne ». Tout en plaidant que « Justice soit faite et aille jusqu'au bout sur ce dossier qui doit être tiré au clair », il estime que « si les mis en cause ne sont pas coupables ils seront disculpés. A défaut, la justice décidera ».