Afrique de l'Ouest: Tour du Faso/Allah Kouamé (président de la Fic) - "La Côte d'Ivoire ne sera pas ridicule"

interview

La 33e édition du Tour du Faso 2021 s'ouvre aujourd'hui ; le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme affiche son optimisme sur les chances des athlètes ivoiriens.

Combien de coureurs ivoiriens seront alignés pour ce Tour du Faso ?

Nous avons engagé six athlètes. Quatre étaient déjà au Tour international Chantal Biya du Cameroun, plus deux autres qui sont venus apporter du sang neuf à l'équipe. Cette année, il y a aura également le tour du Faso féminin pour lequel nous alignons deux athlètes femmes. C'est ce que l'organisateur a demandé. Il aura, à ce tour féminin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, le Bénin et le Cameroun. Ce qui fait un total de huit athlètes qui ont quitté Abidjan hier matin.

Quelles sont vos objectifs ?

Comme on a eu à le dire, le tour de Côte d'Ivoire servait de préparatifs pour le Tour international Chantal Biya du Cameroun et le Tour du Burkina Faso. L'objectif, c'est d'aller à ce Tour avec des kilomètres dans les pieds afin de présenter la meilleure image de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'a pas de gros moyens, mais les athlètes ont demandé certaines choses que nous leur avons données. Et nous espérons qu'avec ce que nous avons fait, ils ne seront pas ridicules à cette compétition. Cissé Issiaka, Abou Sanogo... On sait leur valeur, c'est à eux de défendre chèrement cette valeur qu'on leur reconnaît. Ils feront en sorte que le drapeau de Côte d'Ivoire puisse flotter. Je ne dis pas qu'ils vont gagner le tour, mais je pense qu'ils ne seront pas ridicules.

Cette équipe pourra-t-elle faire mieux qu'au Cameroun ?

Je pense qu'ils auront une prestation meilleure que celle du Cameroun. Parce que le Tour Chantal Biya a été une préparation supplémentaire pour eux. Il faut dire que ce Tour présentait des difficultés particulières. Le Cameroun est un pays accidenté, ce n'est pas comme au Burkina où tout est plat comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas vraiment de difficultés particulières et nos athlètes sont habitués à rouler sur ce genre de piste. Ils peuvent avoir un bon résultat s'ils sont solidaires et appliquent les consignes de leur directeur sportif. Ils connaissent le terrain, le résultat sera forcément meilleur qu'au Cameroun. Au tour du Faso, il y a 16 équipes, les Burkinabè ne pourront pas avoir l'œil sur toutes les équipes et tous les athlètes. Ce n'est pas possible. Par conséquent, chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Le Burkina Faso a engagé trois équipes et treize équipes viennent de l'extérieur. Le coup est jouable.