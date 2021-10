Cote d'Ivoire: « Mois d'octobre, mois du consommer local » - Le CNLVC rencontre les chercheurs engagés dans la transformation des produits locaux

Pour la troisième étape de ses activités en faveur du « Mois d'octobre, mois du consommer local » le Conseil National de Lutte contre la Vie chère (CNLVC) a rencontré les chercheurs de l'Université Nangui Abrogoua engagés dans la transformation des produits locaux.

Cette rencontre qui a eu lieu le 28 octobre 2021 a permis au CNLVC d'observer le travail abattu par les chercheurs qui sont à l'origine du procédé de transformation de la banane plantain mûre en semoule. Et plus globalement, cette visite avait pour but de créer un cadre de réflexion intellectuelle sur la thématique relative à la transformation des produits locaux.

En pleine saison, la banane plantain est à profusion sur le marché. Malheureusement, c'est entre 300 000 et 400 00 tonnes de banane qui pourrissent chaque année en Côte d'Ivoire, soit 30 à 40% de la production totale. La transformation de banane sénescente en semoule mise au point par les chercheurs de l'université Nangui Abrogoua vient résoudre le problème de la conservation de cet aliment.

" La semoule de banane plantain est un met qui est connu en pays Baoulé et Agni mais qui généralement ne se conserve pas plus de 3 jours. C'est pourquoi, les travaux effectués ont consisté à élaborer un procédé qui permet de transformer la banane plantain en semoule qui peut se conserver plus d'un an" a déclaré Dr N'Guessan Akissi Arlette, dont la thèse de doctorat a porté sur ce projet.

Par l'accent mis sur la transformation, il est important que les ivoiriens consomment les produits de chez eux, d'où le cri de cœur du professeur Tia Jean Gonnety, enseignant-chercheur par ailleurs, Directeur du laboratoire de Bio catalyse et de Bio Procédés de l'université Nangui Abrogoua. « Je voudrais exhorter les consommateurs à consommer local, à adopter cette semoule qui a la même qualité que le couscous à base de blé." Et de s'interroger : « Si nous-mêmes ne consommons pas ce que nous produisons qui d'autres le fera?»

Pour le Dr Ranie-Didice Bah-Koné , Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte Contre la Vie Chère, « Il était important de montrer qu'en Côte d'Ivoire il y a des chercheurs qui trouvent des solutions qui répondent aux besoins des consommateurs, des solutions qui impactent positivement le quotidien des ivoiriens ». La Secrétaire Exécutive du CNLVC a également rassuré ses hôtes du soutien du Gouvernement. "C'est une initiative que le Ministre du Commencer et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarrassouba encourage fortement. Elle a rappelé que l'initiative de ces chercheurs cadre avec la vision du Premier Ministre, Monsieur Patrick Achi, qui a déclaré que c'est par l'industrialisation que la Côte d'Ivoire pourra se développer, d'où la nécessité de soutenir et promouvoir la transformation des produits locaux.

Bien avant cette rencontre avec les chercheurs de l'université Nangui Abrogoua, le CNLVC avait entrepris dans le cadre du « Mois d'octobre mois du consommer local » une visite de terrain qui a permis d'aller à la rencontre des coopératives de commercialisation des produits locaux dans la région du Gbêkê. S'en ai suivi le lancement officiel du « Mois d'octobre, mois du consommer local » au marchés de gros de Bouaké le jeudi 14 octobre 2021 par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarrassouba.

Pour rappel, le « Mois d'octobre, mois du consommer local » est une initiative de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui vise à susciter des changements dans les habitudes de consommation des populations pour les emmener à privilégier les produits locaux.