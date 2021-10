Algérie: Ligue 2 - Le derby GCM-ASMO à l'affiche de la 2e journée

Alger — Le derby de l'Ouest, entre le GC Mascara qui reçoit l'ASM Oran, sera à l'affiche de la deuxième journée de Ligue 2, prévue samedi à 15h00, et qui sera marquée également par plusieurs autres duels intéressants, notamment, les chaudes empoignades entre anciens pensionnaires de l'élite USM Annaba - CA Batna et MO Constantine - US Chaouia.

C'est cependant ce chaud duel entre voisins qui devrait le plus captiver l'attention, car outre la grande rivalité sportive qui existe entre les deux clubs, plusieurs autres paramètres devraient entre en jeu, particulièrement, le résultat de la première journée.

En effet, si le GCM est allé s'imposer (5-0) chez l'USMM Hadjout, l'ASMO a été tenue en échec à domicile par une accrocheuse équipe de l'USMH (0-0).

Ainsi, et contrairement au GCM, qui abordera cette deuxième journée avec l'intention de confirmer sa belle entrée en matière, les Asémistes, eux, voudront probablement se racheter.

Ce qui devrait être également le cas pour les anciens pensionnaires de l'élite, qui ont été rétrogradés en Ligue 2 à l'issue du précédent exercice et dont aucun n'avait réussi à s'imposer au cours de la première journée.

En effet, si l'ASAM avait plus ou moins limité les dégâts, en ramenant un nul de son déplacement chez l'IB Lakhdaria, le CABBA et l'USMBA, eux, se sont inclinés sur le même score (3-1), respectivement chez le MO Béjaïa et le WA Boufarik.

Une opération rachat qui, sur papier, s'annonce faisable, car non seulement le CABBA et l'USMBA auront la chance de jouer chez eux, mais ils seront également appelés à défier des adversaires "prenables", à savoir : l'IB Lakhdaria et l'USMM Hadjout.

Autres duels intéressants, qui vaudront également le détour ce samedi, les chocs USM Annaba - CA Batna et MO Constantine - US Chaouia, car mettant aux prises d'anciens pensionnaires de l'élite, et qui font actuellement partie des "ténors" de la Ligue 2.

De leur côté, les nouveaux promus: JS Bordj Ménael et NRB Teleghma qui avaient réussi un retentissant exploit lors de la première journée, en venant l'un comme l'autre d'un prétendant à l'accession, à savoir, le MO Constantine (3-0) et l'USM Annaba (2-0), seront appelés à confirmer cette belle entrée en matière.

Mais force est de reconnaitre que cette fois, la tâche sera moins facile, particulièrement pour le NRBT, qui sera appelé à évoluer en déplacement chez la JSM Skikda, alors que la JSBM aura la chance de recevoir une deuxième fois consécutive au stade de Boumerdès, où elle accueillera le MO Béjaïa.

Tous les matchs de cette deuxième journée sont prévus samedi, à 15h00, suivant la programme de la Ligue nationale de football amateur (LNFA). Quoique, le doute plane encore sur la participation du CA Batna, qui avait déclaré forfait lors de la première journée contre la JSM Béjaïa, faute de licence.

Un problème administratif épineux, engendré par la crise financière et que la direction batnéenne espère régler avant samedi, pour éviter un nouveau forfait.