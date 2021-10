Congo-Kinshasa: Prise en charge par la Fondation Laurent Batumona/Haut-Katanga - Naomie Zunga signe un partenariat avec l'orphelinat APDC de Kasangiri

La Coordinatrice Nationale de la Fondation Laurent Batumona, Naomie Zunga, a signé le 23 octobre dernier un partenariat de prise en charge des enfants orphelins en âge de scolarité.

L'Orphelinat pour l'Assistance Pour le Développement Communautaire (APDC), situé au village de Kasangiri, dans la commune annexe dans le Haut-Katanga, a bénéficié du soutien de la Fondation Laurent Batumona en ce début de l'année scolaire 2021-2022. La Fondation Laurent Batumona a pris en charge les frais d'inscription de plus de 80 élèves. En plus, chaque élève a obtenu un kit de fournitures scolaires complet.

La joie a atteint son paroxysme lorsque trois jeeps pleines de fournitures scolaires sont arrivées au centre de l'orphelinat de l'Assistance pour le Développement Communautaire de Kasangiri dans le Haut-Katanga. C'est une mission qui cadre avec les objectifs de la Fondation dont le plus en vue est de lutter contre l'analphabétisme. Naomie Zunga, soucieuse de cet aspect de chose a pensé aux orphelins de ce coin.

Elle n'est pas restée indifférente devant la difficulté on ne peut plus claire de cet Orphelinat à supporter les charges de plusieurs enfants. Le Fondation Laurent Batumona qu'elle dirige avec amour est allée à la rescousse de cet établissement. Sa délégation avait dans son panier les frais d'inscription de tous les enfants, de Kit scolaire constitué de cahiers, stylo à bille, paquets de cahiers, des tenues d'uniforme selon le degré de scolarité. Plus de 80 élèves ont bénéficié de ce don de la Fondation Laurent Batumona.

Donnant un sens à ce geste, Naomie Zunga a expliqué : "Qu'aucune mère responsable ne peut accepter de voir les enfants qui sont des futurs cadres de ce pays souffrir pour leur scolarisation". Et d'ajouter, "nous avons des dons différents des élèves que la Fondation Laurent Batumona vous offre par son Fondateur l'Honorable Laurent Batumona. Le don qu'il a est d'exercer la solidarité et l'amour qui lui permet de jeter un regard à gauche et à droite pour ne pas supporter la misère, la souffrance des autres".

Dans son mot, la Coordinatrice de la Fondation Laurent Batumona a mis l'accent sur les objectifs de la Fondation dont elle est la responsable. "Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres et, aussi, de partager ses biens avec les autres. C'est que fait Laurent Batumona à travers la Fondation est une prise de conscience que ce petit geste posé ne présente pas grand-chose devant un océan de vos besoins car les moyens sont limités mais la volonté de mieux faire nous anime".

C'était une satisfaction pour les bénéficiaires. Pour certains, le Dieu du ciel est descendu à Kasangiri. "Au moment où nos yeux étaient écarquillés dans les désespoirs sans savoir d'où nous viendra le secours, mais c'était sans compter avec le Dieu de Papa Honorable Laurent Batumona qui a eu un plan pour nous sans le savoir". C'est avec les larmes aux yeux parce que de tous les temps que je vis ici à Kasangiri jamais j'ai vu un tel geste. Mes larmes coulent avec raison et émotion parce que c'est la première fois qu'une telle action d'amour nous arrive".

Mme Jeanne Ninde, présidente de l'APDC, n'a pas loupé cette occasion pour exprimer sa reconnaissance et de remercier la bienfaitrice Naomie Zunga qui a manifesté son amour pour les orphelins et pour les autres enfants qui fréquente cet établissement scolaire. Certains besoins lui ont été soumis et en bonne mère de famille, Naomie Zunga a promis d'y donner suite. Le nom de Laurent Batumona est entré dans la mémoire collective des Katangais.