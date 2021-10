Congo-Kinshasa: 27 octobre - Lancement de la gouvernance du "Zaïre" - Simon N'simba Mvuedi se remémore de 3Z et préconise les élections en 2023

C'est dans une réflexion dont une copie est parvenue au Journal La Prospérité que Simon N'simba Mvuedi, Président du Comité des Sages de la Plateforme Electorale "Zaïre" (MPR/UDEMO) s'est rappelé des 3Z, en date du 27 octobre.

«Zaïre est bien le nom de mon pays, ma chère patrie ; Le Zaïre est bien aussi le fleuve aimé de mes aïeux ; Le Zaïre est ma monnaie, ma grande force et ma fierté», a-t-il relevé dès l'entame de sa réflexion. Cet héritier philosophique du Maréchal revenu sur les quelques belles actions du Zaïre de Feu Président Mobutu. Il est parti de la signification du mot Zaïre, un pays uni et fort dans tous les secteurs.

Evoquant ainsi le cas des échéances électorales en RDC, Simon N'simba a rappelé que c'est depuis le 24 avril 1990 après le multipartisme réinstauré par le Maréchal Mobutu que le peuple de la RDC, entend participer au scrutin législatif qui sera organisé dans quelques temps. Cependant, selon lui, s'il est vrai qu'il y aurait élection législative pour les sénateurs et députes en 2023, il n'en sera cependant pas question pour ce qui est de la présidence de la République. Car, a-t-il poursuivi, la constitution dit à l'article 103 : "le député national est élu pour un mandat de 5 ans.

Il est rééligible" ; et l'article 105 d'enchainer : "le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible". En termes clairs, les parlementaires que sont les députés nationaux et les sénateurs, sont rééligibles à la fin de leur mandat de 5 ans. C'est-à-dire peuvent être réélus s'ils en exprimaient le vœu en posant leur candidature. Tandis qu'il est dit pour le Président de la République à l'article 70 : "le Président de la République Démocratique du Congo est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois". «Il s'agit donc, pour le Président de la République Démocratique du Congo, d'un mandat renouvelable ou bail renouvelable. Alors question : le bail renouvelable est renouvelé sinon reconduit et donc prolongé à quelles conditions? », s'interroge N'simba Mvuedi, avant de donner une réponse dans sa réflexion ci-dessous.

MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLUTION

MPR/FAIT PRIVE

DIRECTION POLITIQUE NATIONALE

27 octobre : lancement de la gouvernance du « Zaïre »

Vive les 3Z ;

C'est-à-dire :

Le zaïre est bien le nom de mon pays, ma chère patrie ;

Le zaïre est bien aussi le fleuve aimé de mes aïeux ;

Le zaïre est ma monnaie, ma grande force et ma fierté ;

Le MPR est mon parti unissant tous les zaïrois

(Dixit Gérard Madiata artiste musicien zaïrois)

Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes zaïrois en avant, fier et plein de dignité ;

Peuple grand, peuple libre à jamais ;

Tricolore enflamme nous du feu sacré,

Pour bâtir notre pays toujours plus beau ;

Autour d'un fleuve majesté ; tricolore au vent ravive l'idéal ;

Qui nous relie aux aïeux, à nos enfants ;

Paix, Justice et Travail

(Dixit l'hymne national en son temps)

Si l'on prétend que le mal zaïrois est l'impuissance de l'action publique, comment qualifier alors la création de la ville de Gbadolite jadis village, de la monnaie zaïre dont l'unité, dans le contexte de la parité, fut égale à 100 francs belges ou 2 dollars américains ; rendant donc le Zaïre « monnaie de notre pays » aussi bon que le dollar étalon de référence monétaire international. Et comment expliquer par ailleurs que la gouvernance à la zaïroise ait ramené en la confortant, l'intégrité territoriale, tout autant que la cohésion nationale. Et ce contrairement à la congolisation qui s'est engrangée dans la sécession du Katanga, du sud Kasaï, Stanleyville, du Kivu et j'en passe. Et la congolisation ne signifie-t-elle pas désordre incurable de la gestion d'un État ? Et la gouvernance zaïroise par contre n'a-t-elle-pas rendu au pays sa dignité d'Etat souverain en rétablissant son intégrité territoriale, sa cohésion nationale et sa dignité d'Etat responsable ?

Car le zaïre est tiré du terme Kikongo Nzadi c'est-à-dire le fleuve. Fleuve qui a la vertu, dans notre pays, de relier les territoires et les communautés le composant. Se dressant ainsi en colonne vertébrale. Colonne vertébrale qui soutient donc l'unité du pays et la cohésion du peuple et ce dans la paix de cœur et la tranquillité des esprits.

Y a-t-il action publique plus noble et plus significative que celle-là ? N'est-ce pas que tous les chefs d'Etats du monde prêtent leur serment de président de la république en s'engageant à préserver l'unité du territoire national que soutient en RDC le fleuve. Et dire en plus que le zaïre baptisé par le maréchal Mobutu, initiateur et soutien politique et organisationnel de ce mot, implique l'unité territoriale.

Unité rationnellement avantageuse pour la bonne gouvernance d'un Etat. Etat moderne qui a réalisé une intégration harmonieuse que l'on pourrait même qualifier de parfaite de l'ancestralité (pouvoir coutumier) avec la modernité (administration moderne). Ce qui veut dire en d'autres termes que le pouvoir coutumier s'est harmonieusement enclenché dans l'administration publique de la modernité.

C'est ce qui apparait dans la structure territoriale de la RDC (gouvernance zaïroise). En effet, partie de la famille cellule de base qui s'intègre dans le village sous-cellule, relayée par le groupement (cellule) chapotée par la chefferie ou secteur (sous-section), elle s'intègre dans le territoire (section) qui est l'administration de la modernité, contrôlée par le district (sous-région) s'induit dans la province (région) qui est structure constitutive de la nation.

En résumé donc, l'agencement structurel c'est-à-dire régional de l'administration zaïroise qui intègre la structuration territoriale de la communauté (village, groupement, chefferie ou secteur, territoire, district, province) a bénéficié d'une nomenclature adéquate s'ajustant dans l'administration publique du pays.

Alors où est le mal zaïrois ? N'est-ce pas qu'il s'agit d'une administration vertueuse et moderne ? Partant pourquoi et comment réinventer l'Etat ? Devons-nous réinventer aujourd'hui la roue pour faire rouler les voitures sur les chaussés de notre république?

Par ailleurs, peut-on soutenir le développement d'un pays en le démembrant consécutivement à sa partition ? Et peut-on soutenir un peuple en le désintégrant dans sa composition ? Curieux ! D'autant que le zaïre a combattu et écrasé les sécessions du Katanga, de Stanleyville, du Kivu, à l'effet de sauvegarder l'unité du territoire et la cohésion du peuple uni par un idéal autour d'un fleuve majesté. Au surplus, le constituant actuel de la RDC ne confirme-t-il pas que la RDC est un état souverain uni et indivisible ?

En effet, le problème du développement économique du pays, loin d'être l'affaire de la structuration de l'administration publique qui est au demeurant intelligemment définie par l'administration zaïroise est plutôt à rechercher dans l'équipement qu'il faille adopter. Et le maréchal Mobutu initiateur de la gouvernance à la zaïroise n'a-t-il pas différencié, dans un vocabulaire politique qu'il a lancé à l'ONU que nos pays sont plutôt sous-équipés que sous-développés.

Équipement à acquérir par les capitaux financiers que secrétera la production à rentabilité évidente et pour laquelle le pays procéderait un avantage comparatif évident. Et ladite production sera soutenue par les facteurs de production utilisés par les investissements financiers.

Investissements qui seront soit : «labour intensity» soit «capital intensity» c'est-à-dire investissement à forte dose de travail (mains d'œuvres) et/ou à forte dose capitalistique. Or dans le domaine des facteurs de production, la RDC/Zaïre jouit en avantage comparatif d'une main d'œuvre nombreuse et à bon marché d'une part et d'autre part de la terre fertile (près de 80% de terres arables d'Afrique). Ce qui conseille à la RDC de stimuler, aux fins de soutenir la productivité de sa production, l'association terre/main d'œuvre dans le secteur agricole. Ce qui a recommandé à la gouvernance zaïroise de positionner l'agriculture comme priorité de priorité dans son programme d'amélioration qualitative de la vie du citoyen. Et cet avant de se tourner avec force vers le scandale géologique dont l'exploitation avantageuse est hautement rentable, exigeant d'énorme capitaux financiers et des ingénieurs créateurs pour la possession desquels le pays ne jouit pas d'avantage comparatif.

Au reste cette option de privilégier l'agriculture a eu le mérité d'imprimer une croissance économique de 2 chiffres, supérieure à certains pays d'Asie et où les prix de vente de biens furent supérieurs aux couts du travail.

C'est donc à tort que les prétentieux critiques du prétendu mal zaïrois, reprochent au Zaïre de n'être pas un tigre d'Asie ; si non un tigre en papier pour les récits des légendes parce qu'il n'y plus de tigre africain qu'il n'y de léopard asiatique : car en effet le Zaïre/RDC ne sera jamais un tigre d'Asie pas plus que la Malaisie ou l'Indonésie ne serait jamais le léopard de l'Afrique. Comparer donc ce qui est rationnellement comparable comme la zaïrianisation avec la congolisation.

Congolisation définie comme désordre politique inhérent à l'absence criarde de la perspicacité intellectuelle ; alors que le Zaïre où a tout le moins la zaïrianisation a été exaltée par d'éminents hommes de science, singulièrement pour sa politique d'authenticité soutenant l'intégrité territoriale et la cohésion nationale d'une part, et d'autres part d'opérer le recouvrement de l'économie par et pour le zaïrois. Car le zaïre n'est pas pauvre mais est plutôt un pays des pauvres, dit-on.

Au total, l'économie politique du zaïre relève du libéralisme qui exalte l'initiative privée, qui ignore le commerçant informel car considérant l'Etat comme guide ou conseil qui indique le chemin à suivre par les hommes d'affaires.

Par ailleurs le Zaïre qui croit à l a démocratie s'accorde parfaitement au changement de la gestion gouvernementale planifiée d'un Etat. C'est ainsi que le maréchal Mobutu a contredit l'immobilisme assimilé à la non poursuite de la gestion planifiée d'un Etat et qui fut réalisée antérieurement, en déclarant pertinence évidente lui reconnue que : «tout dirigeant devait avoir le courage de modifier son plan d'action si l'intérêt communautaire l'exige».

Au demeurant, la vie d'un homme n'est-elle pas tributaire du changement (modification) consécutivement au système respiratoire ;

D'inspirer et d'expirer et même à l'homéostasie pour la circulation dans, le sang des globules blancs et rouges ?

Par ailleurs, le climat atmosphérique ne passe-il pas de saison sèche à la saison de pluie ? De l'hiver au printemps ? Relayé par l'été suivi par l'automne ? Pour le surplus le changement politique dans un système est-il l'affaire de l'élite (pourtant minoritaire dans la population) si non (lu peuple lui-même souverain originel qui par son vote majoritaire modifie les gouvernances et leur politique ? Ln effet y aurait-il faute pour non continuation de la politique si les communistes élus (gauche) par le peuple modifiaient le plan élaboré par les catholiques (droite) ?

Partant, quel mal y aurait-il, au nom du changement voulu par le peuple, que les kabilistes fassent différemment autres choses que le plan dressé par les mobutistes ? Que l'UDPS du président Tshisekedi fasse autre chose que le plan dressé par les kabilistes de Joseph et de Laurent-désiré Kabila ? N'est-ce pas que la démocratie en politique signifie adaptation successive des politiques qui tiennent compte des vœux et espérances du peuple, souverain originel qui s'exprime par le vote ?

Voilà qui explique que la zaïrianisation ait souhaité au Marchal MOBUTU : CENT ANS TU MUTOMBELE.

Refrain qu'a repris le peuple de la RDC qui, dans l'article de la constitution qu'il a votée à 85%, instruit que le président de la République bénéficie d'un mandat de 5 ans. Et ledit mandat est renouvelable une fois pour faire un total de dix ans.

Et c'est mû par le multipartisme réinstauré par le Marchal MOBUTU, le 24 avril 1990, que le peuple de la RDC, entend participer au scrutin législatif qui sera organisé dans quelques temps.

Cependant, s'il est vrai qu'il y aurait élection législative pour les sénateurs et députes en 2023, il n'en sera cependant pas question pour ce qui est de la présidence de la république.

Car, la constitution c'est-à-dire la loi mère dit : à l'article 103 : le député national est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible ;

Et l'article 105 d'enchainer : le sénateur est élu pour un mandat de 5ans. Il est rééligible. En termes clairs, les parlementaires que sont les députés nationaux et les sénateurs, sont rééligibles à la fin de leur mandat de 5 ans. C'est-à-dire peuvent être réélus s'ils en exprimaient le vœu en posant leur candidature.

Tandis qu'il est dit pour le Président de la République à l'article 70 : le Président de la République Démocratique du Congo est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois.

Il s'agit donc, pour le Président de la République Démocratique du Congo d'un mandat renouvelable ou bail renouvelable.

Alors question : le bail renouvelable est renouvelé sinon reconduit et donc prolongé à quelles conditions?

Sinon par tacite reconduction...

Le constituant congolais n'a donc pas fait un jeu de mots, entre rééligible pour le parlementaire et renouvelable pour le président de la république démocratique du Congo.

La différenciation est notable et très significative entre réélu (élection) et renouvelable (tacite reconduction).

Et la cour constitutionnelle, devant qui le Président de la République a prêté serment et qui lui a donc accordé le mandat, n'a pas un champ libre pour se prononcer différemment par un arrêt différent en 2023.

Car étant mue par le principe de droit de NON BIS IN IDEM qui est la force de la chose jugée que consacre l'article 227 du code civil livre III.

En plus que le dictionnaire français, qui explicite le sens exact et donc correct des mots français, défini l'adjectif renouvelable Comme susceptible d'être prolongé (sans condition), comme un bail renouvelable est prolongé; donc reconduit par tacite reconduction.

Ce qui a comme conséquence logique, que l'institution qui s'arrangerait à organiser des élections présidentielles en RDC en 2023. Commettra conséquemment une infraction d'abus de pouvoir.

Et la personne qui d'autre part, se dresserait en candidat Président de la République en RDC en 2023 aurait fait preuve d'excès de zèle. Or tout excès nuit.

Donc suivant l'entendement correct c'est-a-dire exact de l'article 70 de la constitution de la République Démocratique du Congo, il n'y aura aucune élection présidentielle 2023 (donc : y a pas match) pas d'élection présidentielle en 2023.

Situation qui permettra entre autre, au Président de la République, de bien jouer son rôle d'arbitre du bon fonctionnement des institutions et services de l'Etat jusques et y compris la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

D'autant plus que le président actuel de la République ne sera plus jamais soumis à quel qu'élection, tant qu'il sera Président de la RDC et Chef de l'Etat.

C'est ainsi que, qu'UDPS, quoi que diluée dans la plateforme UNION SACREE DE LA NATION a la vertu et la préséance de conduire l'Etat.

En d'autres mots, l'Etat est orienté et soumis à la vision du parti UDPS ou parti-Etat en ce que sa vision et même le gros de ses cadres dirigeants, orientent l'Etat en devenant ses principaux acteurs directionnels.

C'est comme aujourd'hui, les Etats-Unis sont dirigés par le parti démocrate qui fait occuper pratiquement tous les postes d'Etat par ses cadres et militants, car le peuple l'a choisi pour diriger l'Etat ; ce qui fait de lui, en d'autres mots, un « parti-Etat ».

Honni soit qui mal y pense !

Pour la direction politique nationale

Le président national

N'SIMBA MVUEDI Simon

TEMPLAR

Président du comité des sages de la plateforme Electorale

« Zaïre » (MPR/UDEMO)