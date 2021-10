Afrique: Facebook - Le réseau social change de nom et devient Meta

Aujourd'hui, pendant la conférence annuelle Connect, Mark Zuckerberg a partagé sa vision pour le métavers, et la façon dont l'entreprise va prendre part à la construction de ce futur. Facebook change de nom et devient Meta.

Selon un communiqué de presse, le métavers sera un espace social virtuel en 3D où vous pourrez partager des expériences immersives avec d'autres personnes, même si vous ne pouvez pas être ensemble en personne, et faire ensemble des choses que vous ne pourriez pas faire dans le monde physique.

«Je suis fier de ce que nous avons construit jusqu'à présent, et impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes en train de dépasser ce qui est possible aujourd'hui comme les contraintes de l'écran et les limites de la physique et de la distance. Nous avançons vers un futur où chacun pourra être présent avec les autres, créer de nouvelles opportunités et faire de nouvelles expériences. Ce futur ne se limite pas à une seule entreprise, et chacun d'entre nous est nécessaire pour le réalise », a déclaré Mark Zuckerberg. «Pour l'instant, notre marque est si étroitement liée à un seul produit qu'elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins à l'avenir. Au fil du temps, j'espère que nous serons perçus comme une entreprise du métavers, et je veux ancrer notre travail et notre identité dans ce vers quoi nous tendons », a-t-il expliqué.

Mark Zuckerberg souligne que la nouvelle marque d'entreprise reflète la direction que prend notre société et l'avenir que nous voulons contribuer à construire. «Nous avons choisi «Meta » parce qu'il peut signifier au-delà, et qu'il traduit notre engagement à construire des technologies sociales qui nous amènent au-delà de ce que la connexion numérique rend possible aujourd'hui. Nous introduisons également un nouveau logo et une nouvelle couleur pour accompagner notre nouvelle marque d'entreprise. Le logo est traité dans un dégradé de bleu, comme un clin d'œil à notre héritage. Il a été conçu pour être expérimenté en 3D, afin qu'il prenne véritablement vie dans le métavers, où vous pouvez vous déplacer à travers et autour de lui », a confié le patron de Facebook.