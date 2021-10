Sénégal: Tête de liste communale de Bby à Sicap Liberté - L'appel de Zahra Iyane Thiam

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie solidaire, Zahra Iyane Thiam, est choisie par le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Macky Sall, pour diriger la liste communale de la majorité à Sicap Liberté en vue des prochaines élections territoriales. Dans une note transmise à Lesoleil.sn, elle appelle ses camarades à l'unité pour le rayonnement de leur commune.

« Chers (es) ami(es), je tiens à remercier le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de BBY, pour sa confiance renouvelée en me choisissant comme tête de liste majoritaire de BBY, commune de Sicap Liberté. Ce choix porté sur ma modeste personne, constitue une source de motivation et renforce mon engagement inébranlable. Je lui témoigne encore une fois toute ma reconnaissance et compte travailler d'arrache-pied pour contribuer à la victoire de Dakar, en faisant triompher notre coalition dans la commune de Sicap Liberté au soir du 23 janvier 2022, avec l'ensemble des camarades. Mes remerciements à tous les leaders de BBY. Je saisis l'occasion pour féliciter notre tête de liste pour Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, et lui réitère tout mon engagement à mener la bataille pour la capitale à ses côtés. A tous les camarades et alliées de la coalition présidentielle, j'invite à une solidarité sans faille pour l'intérêt commun. Ces élections locales sont déterminantes pour continuer à dérouler la vision d'équité territoriale si chère au Président de la République. À mes camarades des SICAP Liberté, j'offre une main tendue pour qu'ensemble nous travaillions pour le rayonnement de notre commune.

Enfin, mes parents, frères, soeurs, voisins des Sicap, aujourd'hui plus que jamais je vous invite à m'accompagner dans la poursuite du travail que nous avons entamé ensemble pour que demain, notre bien commun retrouve son lustre d'antan et qu'il redevienne une communauté vivante, génératrice de créativité et de richesses ».