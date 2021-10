Ile Maurice: Déchets solides - Une seconde déchetterie opérationnelle à La Laura

Après une première déchetterie à La Chaumière, une seconde est déjà opérationnelle à la station de transfert de La Laura pour desservir les régions de l'Est.

«Une déchetterie permet aux ménages et aux petites et moyennes entreprises d'éliminer des types de déchets spécifiques qui ne sont pas normalement collectés dans le cadre du service régulier de collecte des déchets», indique-t-on du côté du ministère de l'Environnement.

Des détritus, notamment de bois, de papier ou carton, en plastique, de construction et de démolition, ainsi que des métaux et huiles usagées pourront être jetés dans les déchetteries. L'idée est de réduire les problèmes de déversement illégal et les risques environnementaux et sanitaires associés. Tout comme à La Chaumière, des protocoles d'accord ont été signés hier, lors d'une visite des lieux du ministre Kavy Ramano, entre le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique et des recycleurs/exportateurs pour qu'ils collectent les matières recyclables à la déchetterie à leurs frais.

Le ministère de l'Environnement prévoit la construction de deux autres déchetteries aux stations de transfert de Roche-Bois et Poudre-d'Or qui seront opérationnelles d'ici l'année prochaine. Une autre sera aménagée à La Brasserie et sept autres à proximité des régions peuplées. Ce projet émane du discours budgétaire de 2020-21 ; mettre en place un réseau de déchetteries dans les cinq stations de transfert étant l'une des mesures phares pour passer à un modèle d'économie circulaire au lieu d'une approche linéaire. Ce qui aboutira à un système de gestion des déchets solides plus durable, permettant au pays de développer l'industrie du recyclage.

L'installation des déchetteries émane des recommandations et des discussions tenues lors des assises de l'Environnement organisées les 16 et 17 décembre 2019 par le ministère de tutelle. «Bien que l'enfouissement ait toujours assuré une gestion écologique des déchets solides à l'île Maurice, nous ne pouvons pas continuer à utiliser le système linéaire traditionnel de gestion des déchets», explique le ministère dans un communiqué.

De plus, le ministère fait ressortir qu'il y a urgence à évoluer vers une économie circulaire car la capacité du site d'enfouissement de Mare-Chicose à accepter les ordures est réduite. D'ailleurs, selon les chiffres communiqués par le ministère en 2020, plus de 500 000 tonnes de déchets solides ont été enfouies à Mare-Chicose, dont la majeure partie est constituée de déchets solides municipaux. Environ 97 % des déchets solides produits à Maurice sont enfouis, tandis que 3 % seulement sont recyclés.