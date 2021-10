Ile Maurice: Portrait - Sir Hamid Moollan, QC, le «géant» du barreau mauricien

Le conseiller de la Reine et doyen du barreau local est très respecté par ses pairs. Âgé de 88 ans, sir Hamid n'hésite pas à revêtir sa toge pour plaider devant les juges ou autres instances du pays, si la situation l'exige.

Sir Hamid, Queen's Counsel (QC) a reçu l'express à son spacieux bureau au 6e étage du PCL Building au 43, rue Sir William Newton à Port-Louis, mercredi après-midi pour nous informer qu'il a été élu bencher du Middle Temple. Il est le premier Mauricien à obtenir cette distinction. Entouré de ses fils, Mes Anwar Moollan, Senior Counsel (SC), et Iqbal Moollan, et de ses proches collaborateurs, Mes Yusuf Aboobaker, SC, Robin Ramburn, SC, Shaukatally Oozeer, Morari Gujadhur et Oomar Bahemia, avoué, sir Hamid raconte avec nostalgie comment il a réussi avec l'aide et le soutien de feu sir Marc David QC et feu Sir Gaëtan Duval QC, à faire blanchir sir Bhinod Bacha aux assises.

Ce dernier faisait face à une enquête préliminaire au tribunal de Rose-Hill sous l'accusation d'avoir brûlé son épouse. La magistrate, qui présidait l'enquête, Nirmala Devat, aujourd'hui no 3 de la Cour suprême, avait déféré sir Bhinod Bacha et ses coaccusés aux assises. Le procès était présidé par l'ex-chef juge, Bernard Sik Yuen. «Nous avons bossé très dur, sir Marc, sir Gaëtan et moi-même pour faire rayer l'accusation contre notre client», nous confie-t-il. «Nous avions soulevé un point préliminaire et présenté une motion de trial by the press.

Les débats ont duré plusieurs jours. Je m'en souviens comme si c'était hier. Sir Marc, sir Gaëtan, les juniors et moi-même avions travaillé d'arrache-pied matin et soir pour gagner cette joute légale», se remémore-t-il. «C'est un des plus gros procès criminels sur lequel j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir contribué à cet heureux dénouement pour faire acquitter sir Bhinod. L'ex-juge Sik Yuen nous avait donné raison et la charge retenue contre notre client avait été rayée», dit-il, affichant un grand sourire.

En dépit de son âge avancé, sir Hamid continue à travailler. «Je ne vais pas au tribunal. Mais je prépare tous les dossiers que je remets ensuite à mes juniors pour aller plaider. Mais, si le besoin se fait sentir, j'enfile ma toge pour plaider», nous indique-t-il. Sir Hamid a fait ses études en droit au King's College à Londres et a été called to the Bar en Angleterre en 1956. Il a également poursuivi des études en droit à l'université Paris1 (Sorbonne) et il a fait aussi un stage de droit international à la Cour internationale de la Haye.

Sir Hamid a été admis au barreau de Maurice en 1960. Seize ans plus tard, soit en 1976, il a été élevé au rang de QC et 10 ans plus tard, il a été anobli par la Reine Elisabeth pour services rendus à la profession légale. Pour couronner le tout, sir Hamid a été fait GOSK en 2010 par le président de la République. Sur le plan professionnel, sir Hamid a paru souvent devant le Conseil privé dans plusieurs procès importants, dont celui des syndicats de travailleurs contre Lord Lester QC dans l'affaire LSPO contre Surjoo. À la demande de son senior, sir André Raffray QC, il a paru dans le procès constitutionnel de Harel Frères contre le ministre du Logement et des Terres.