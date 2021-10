Ile Maurice: Promotion du pays - Maurice bénéficie d'un pavillon «assisté» à Dubaï

Les autorités dubaïotes ont été généreuses envers Maurice, figurant pourtant parmi les pays à hauts revenus, comme le mentionne d'ailleurs le brief préparé pour notre participation à l'exposition internationale.

Dans une réponse à l'express, le service de communication de l'Economic Development Board (EDB) nous informe que cette assistance de Dubaï est estimée à USD 1,5 million (Rs 65 millions). Aide qui n'a pas, nous confirme-t-on, été accordée en argent mais en nature.

Cette assistance consiste en un pavillon avec toutes les facilités, un conteneur de 40 pieds pour transporter les produits à être exposés et le coût du fret, le coût du ticket pour les représentants mauriciens ; le transport interne pour les artistes, journalistes, VIP et autres pour la journée nationale de Maurice. On nous précise que ces 1,5 million de dollars d'aide excluent toutefois le coût du pavillon qui, bien sûr, demeurera sur place après l'expo.

Le Commissaire général pour Maurice est le Chief Executive Officer de l'EDB, Ken Poonoosamy. Dans une conversation avec l'express, il nous explique pourquoi Maurice a opté pour le sous-thème Roots of the Future sous le grand thème «opportunité » choisi par Maurice, les deux autres étant «mobilité et durabilité».

«Cela est en accord avec le thème général de l'expo intitulé Connecting Minds, Creating the Future. Roots of the future désigne, en bref, l'essor de notre pays à partir de la canne à sucre et des immigrants venus de plusieurs parties du monde vers une économie moderne.» Il nous affirme en outre que depuis le début de l'expo, 4 000 personnes en moyenne ont visité le stand mauricien chaque jour avec un pic de 7 000 visiteurs noté vendredi dernier.

Quelles sont les retombées attendues ? «Nous voulons attirer des acheteurs pour 155 de nos produits d'exportation (NdlR, dont on attend la liste de l'EDB), des investisseurs et des touristes du monde entier.» Il s'agit aussi de présenter Maurice comme la passerelle entre le monde et le continent africain. Le premier nanosatellite mauricien figure également en bonne place dans l'expo.

Selon nos informations, le Premier minstre, Pravind Jugnauth, accompagné d'une délégation, visitera, le 15 mars prochain, le pavillon mauricien qui se situe tout près du dôme Al Wasl. L'exposition, inaugurée le 1er octobre, durera six mois jusqu'au 31 mars 2022.

Plus de Rs 100 millions pour une expo

Selon nos informations, en plus des Rs 60 millions d'aide reçue de Dubaï, qui semblent couvrir presque toutes les dépenses, le gouvernement mauricien a avancé Rs 38 millions supplémentaires. Nous avons fait un bref calcul des dépenses liées aux salaires et autres des représentants mauriciens pendant les six mois, mais nous ne sommes pas arrivés au chiffre de Rs 38 M. Alors que l'on nous parle des excès de certaines personnes. Une «opportunité» pour ces dernières ?

Maurice vendue comme une destination verte

Dans le brief qui nous a été envoyé, on ne compte pas les références, parfois répétitives, à nos «natural treasures, lush forests, exotic scenery, the mesmerizing natural beauty, beautiful flora and rich fauna of the island». Dans le pavillon mauricien aussi, ces attraits naturels de notre île sont mis en avant dans chaque salle d'exposition.

C'est ce qui fait dire à un écologiste qui a voulu garder l'anonymat, de crainte d'être traité d'antipatriotique : «Je ne comprends pas ce que veut le gouvernement : d'un côté il vante nos atouts naturels, de l'autre il les détruit. J'espère que cette exposition et sa participation à la COP26 l'aideront à préserver la nature et l'environnement. Sinon, il y aurait tromperie sur la marchandise.»