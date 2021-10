Sénégal: Agriculture et changement climatique - Des centaines de variétés culturales expérimentées au CNRA de Bambey

Pour adapter les cultures au changement climatique et à la sécheresse, le Centre national de la recherche agronomique (Cnra) de Bambey, en collaboration avec ses partenaires agricoles, expérimente des centaines de variétés de mil, de sorgho, de niébé et d'arachide sur une dizaine d'hectares. En cette période de maturation et de récoltes, « Le Soleil » vous plonge dans l'ambiance de ces champs qui, au-delà des expériences, génèrent de l'emploi pour les villages environnants.

DIOURBEL- Se rendre au Centre national de recherche agronomique (Cnra), sis dans la commune de Ngogom (département de Bambey), n'est pas chose difficile. À deux kilomètres de Bambey Sérère, sur la nationale 3, il faut bifurquer à gauche sur un tronçon bitumé d'à peine 500 mètres pour ceux qui viennent de Dakar. En revanche, les visiteurs qui viennent de Diourbel doivent prendre la droite, trois kilomètres après Bambey et l'Université Alioune Diop (Uadb). La végétation est dense dans cette zone centre du territoire national. Elle renvoie à la Casamance naturelle et est composée de gros arbres et d'arbustes qui encadrent les différentes allées. Des fleurs ornent les devantures des différents bâtiments de l'Administration au milieu des herbes sauvages. Derrière cet espace, où l'entrée est filtrée par des vigiles en faction, se trouve le domaine agricole. En cette période d'épiaison, de maturation et de récolte de certaines cultures, les champs d'expérimentation de mil et de sorgho attirent l'attention de tous les visiteurs.

Les expériences qui y sont menées et les moyens utilisés les différencient des autres champs. Dans les champs de mil, on remarque de petits tableaux délimitant chaque variété et indiquant ses caractéristiques. Il y a aussi des installations rudimentaires sur lesquelles montent des sentinelles pour dissuader les oiseaux. Dans les champs de sorgho, la maturation des épis n'est pas encore complète. Les travaux se poursuivent. On est à l'étape de la sélection et chaque type identifié doit être recouvert par un sachet biodégradable sur lequel est mentionné certaines informations.

Les producteurs apprécient les nouvelles variétés

À Bambey Sérère, les paysans adhèrent à ces nouvelles variétés. En pleine récolte dans son champ de mil, Adama Diouf avoue qu'il cultive la même variété de mil depuis plus d'une dizaine d'années, alors si l'État lui propose une autre variété plus adaptée à la biodiversité et aux conditions climatiques, tout en permettant d'améliorer ses rendements, il n'hésiterait pas. Cependant, il estime que le Centre ne communique pas assez pour la divulgation de telles innovations. Même son de cloche chez Lahad Ndiaye, un autre paysan de Ndoulo. Il approuve l'idée d'avoir des variétés adaptées, mais déplore le manque de communication. Le Président de l'Union interprofessionnelle des semenciers de la zone centre-nord qui regroupe Diourbel, Thiès et Louga, Adiou Sène, affirme qu'en tant que producteur toutes nouvelles recherches tendant à améliorer une productivité sont les bienvenues. « Nous remercions l'Isra et l'État du Sénégal d'avoir eu cette belle initiative de nous faire découvrir et nous proposer différentes variétés qui s'adaptent au climat et qui permettent d'avoir des rendements meilleurs », dit-il.

En effet, le Centre national de recherches agronomiques de Bambey est en train d'expérimenter plus de 450 variétés de mil sur cinq hectares et 700 variétés de sorgho sur trois hectares, renseigne le sélectionneur semencier en service au Cnra, Dr Cyril Diatta. L'objectif est de permettre aux paysans et aux producteurs d'avoir de meilleurs rendements « quelle que soit leur situation économique, le type de sol et la situation pluviométrie ». Il ajoute qu'en plus de l'adaption au climat, ces nouvelles variétés prennent en compte l'alimentation du cheptel. « Certaines variétés de mil produisent plus de feuilles qui peuvent être utilisées sous forme de foin et vont contribuer à l'amélioration de l'accès aux aliments de bétail », révèle M. Diatta. Le Directeur du Centre d'études régionales pour l'amélioration (Cera), Djido Kane, informe que cette période de récolte correspond à la troisième phase des activités dans la recherche pour l'adaptation des cultures. Il s'agit donc de la mise à la disposition des producteurs, des femmes transformatrices et des opérateurs privés des innovations. La première phase consistait à la définition des besoins par les producteurs et ces derniers ont demandé des variétés qui s'adaptent à la sécheresse. Ensuite, la deuxième phase consistait à leur montrer ce que les chercheurs sont en train de réaliser et comment les variétés performent dans des conditions de sécheresse.

Vulgariser les résultats de recherche

Le Directeur exécutif du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (Coraf), Abdou Tenkouano, explique que ces variétés de cycle court sont une réponse aux changements climatiques. Selon lui, il est difficile, de nos jours, de déterminer la durée de la saison des pluies. Donc, la réalité du terrain exige d'avoir des cultures de cycle court surtout les produits à grande consommation à l'image du mil, de l'arachide et du riz. « C'est ce que nous appelons d'ailleurs dans la recherche l'agriculture intelligente », informe M. Tenkouano non sans souligner aussi qu'au-delà des recherches et des expériences, il doit y avoir une phase de divulgation pour faire comprendre aux paysans les nouveaux enjeux de l'agriculture. « Nous nous sommes rendu compte que l'un des chainons manquants, c'est la communication. Nous avons le savoir et le savoir-faire, mais nous n'avons toujours pas le faire-savoir (la communication, Ndlr). Nous le faisons parfois sous forme de vitrine alors que nos résultats méritent une large divulgation pour faire adhérer les paysans et les producteurs », souligne-t-il. Pour ce faire, le Directeur exécutif du Coraf suggère d'explorer d'autres voies de vulgarisation, telles que les showrooms, la mise en place de parcs technologiques sur les grands axes, etc.

Les champs d'expérimentation du Cnra, une niche d'emplois

En plus des emplois directs qui concernent les techniciens et les chercheurs agricoles qui travaillent au Centre national de la recherche agronomique, les champs d'expérimentation créent des emplois saisonniers pour les villages environnants, à savoir Toubé, Bambey Sérère, Sindiane, Mbari, Silane... Ce, tout au long de l'année. Ils sont une centaine d'ouvriers à intervenir dans les différents travaux d'exploitation et d'entretien des champs. Lors de notre passage, Ousseynou Diouf et son équipe de cinq personnes sont chargés de chasser les oiseaux ce matin. Ils se faufilent entre les tracés et font du bruit à l'aide de bouteilles sur lesquelles ils tapent mais aussi de sifflets et de cannettes remplies de cailloux attachées un peu partout dans les champs de mil et aux alentours. « Je suis de Silane ; je travaille dans les champs du Cnra depuis plus de deux ans et dans différentes activités selon la phase de phénologie des cultures. Présentement, nous sommes dans les récoltes et la surveillance de certains champs. Le fait de travailler ici pendant les trois mois de vacances me permet de satisfaire mes besoins surtout mes frais d'inscription à l'école et l'achat des fournitures en cette début d'année scolaire, car je gagne 70 000 FCfa chaque mois », confie Ousseynou qui se précipite pour terminer le tour qu'il a entamé avant l'heure de la descente fixée à 13 heures. Dans le champ de sorgho, Aliou Diouf et ses coéquipiers procèdent à la mise en sachets des épis. Dégoulinant de sueur, il raconte qu'il y a quelques années de cela, la paie journalière était de 5000 FCfa, mais maintenant le paiement est hebdomadaire, à raison de 20 000 FCfa.

Plus de 33 millions de FCfa générés

À travers certains programmes qui touchent le Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural- comme le Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas) et le Pap2A- le Cnra contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier dans le monde rural. Cette mission se déroule à travers trois programmes au sein du Centre. Le programme de gestion des ressources naturelles, celui des légumineuses qui travaille sur tout ce qui est légume et le programme céréale qui s'active dans l'amélioration et la multiplication des variétés de mil, d'arachide, de sorgho et de niébé avec le Coraf comme principal partenaire. Dans le cadre de ces différents programmes, le Cnra de Bambey collabore avec plus de 70 producteurs et plus de 100 ouvriers non permanents, sans compter le personnel du Centre. « En matière de recettes, nous générons, chaque année, plus de 33 millions de FCfa sans frais d'exploitation et d'entretien, alors que nous n'exploitons que 70 hectares sur les 665 qui constituent le domaine foncier du Cnra à travers le territoire national », explique Ibrahima Sarr, Directeur du Cnra de Bambey.