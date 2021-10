Afrique: Télécommunications - Le Congo présidera le CTS de l'UA pendant deux ans

Le ministre congolais des Postes, des Télécommunication et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a été récemment désigné par ses pairs à la tête du Comité technique spécialisé (CTS) de l'Union africaine (UA) sur les technologies de l'information et de la communication.

Lors de la 4e session ordinaire spécialisée de l'UA tenue en visio-conférence, les ministres africains en charge des questions des Technologies de l'information et de la communication (TIC) ont, outre l'élection de la République du Congo, approuvé également les projets et programmes de communication et des TIC, avant leur examen par le conseil exécutif.

« Le Congo vient d'être honoré. Nous avons placé l'économie numérique et les TIC au cœur de notre Plan national de développement », a indiqué en substance le ministre des Postes et des Télécommunications.

Léon Justes Ibombo a profité de l'occasion pour informer ses pairs que l'Université Denis-Sassou-N'Guesso a été choisie par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique pour abriter le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. A ce titre, tous les pays africains ont été invités à explorer d'ores et déjà les potentialités de cet établissement dont les activités débuteront courant janvier 2022.

Le CTS est l'un des nombreux comités de l'UA. Il s'occupe essentiellement des questions des TIC et du développement du numérique en Afrique, en vue de rendre ce secteur plus concurrent et compétitif à l'échelle mondiale.