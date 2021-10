Congo-Brazzaville: Musique - Extra Musica Nouvel Horizon parmi les nominés du kundé

Le Comité d'organisation des Kundé 2021 a dévoilé la liste des artistes et groupes musicaux qui seront en compétition, le 26 novembre 2021, au Burkina Faso. Parmi eux, Extra Musica Nouvel Horizon de la République du Congo.

Au total, cinq artistes ou groupes musicaux dans chaque catégorie, soit dix catégories prix principaux et cinq catégories prix spéciaux seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix de la 20e édition des Kundé, le trophée de la musique, au Burkina Faso. La céremonie sera suivie d'un concert intitulé « After Kundé », le 27 novembre, au Palais des sports de Ouaga 2000.

Les principaux prix sont répartis entre dix catégories et cinq spéciaux. Il s'agit du kundé meilleur artiste traditionnel, meilleur artiste de musique religieuse , meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, du kundé de l'artiste le plus joué en discothèque, meilleur clip vidéo, du Kundé de la révélation, du Kundé de l'espoir, du meilleur featuring burkinabè, du meilleur artiste féminin, du Kundé d'or, du meilleur artiste burkinabè de la diaspora, du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso, du meilleur artiste de l'Afrique de l'ouest, du meilleur artiste de l'Afrique centrale, du meilleur featuring de l'intégration africaine. A cela s'ajoutent les Kundé d'honneur à de grandes personnalités de la musique ou à des artistes disparus.

Pour être choisi, le commissaire général de ladite édition, Salfo Soré alias Jah Press, a souligné: « Les critères ici sont variés. Pour prétendre à ce titre, il faut être un artiste ou un groupe musical, auteur de deux albums au moins dont le dernier a été sorti et diffusé entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021. Ces albums doivent aussi être d'une bonne qualité technique et artistique et doit avoir connu un grand succès ».

Les nominés sont repartis par catégories. Dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique centrale, il y a Extra Musica nouvel horizon de la République du Congo ; Darina Victry et Ko-C du Cameroun ; Inoss-B et Samarino, tous deux de la République démocratique du Congo.

La catégorie Kundé d'or : Amzy, Cisby, Dez Altino, Donsharp De Batoro, Imilo Lechanceux. Meilleur artiste de l'Afrique de l'ouest : Iba One (Mali), Kerozen et Josey (Côte d'Ivoire) ; Santrinos et Toofan (Togo).

Dans la catégorie meilleur artiste étranger vivant au Burkina : Barsa 1er, Bibich Sérénité, Dj Djeff le Massa, Mister Melo la Melodie et Mty (Côte d'Ivoire). Meilleur artiste féminin : Audrey ; Awa Boussim ; Mariah Bissongo ; Marie Gayeri ; Tanya.

Meilleur clip vidéo : 500 raisons -Smarty ; Mak daoré -Dez Altino ; Poko et Raogo -Fush Alpha Feat Malika ; Soundjata - Donsharp De Batoro ; Toongo -Kayawoto.

Meilleur artiste de musique religieuse : Chœur Vox Unitas ; Ella Nikiema ; Rose Bationo ; Sœur Anne Marie Kabore ; Sœur Nicole Kabore. Révélation de l'année : Fadeen ; Filingui Fatche ; Kayawoto ; One Gang ; Toksa. Kundé Espoir: Djess- B; Fadeen; Kansy; Kayawoto; One Gang.

Meilleur artiste le plus joué en discothèque : Amzy ; Dez Altino ; Imilo Lechanceux ; Kayawoto ; Tanya.

Meilleur featuring burkinabè: Aka Miyé - Kayawoto Feat Floby; Confession Fadeen Feat Malkhom; Poko et Raogo - Fush Alpha Feat Malika; Waloké Amzy Feat Greg ; Zemstaaba -Dez Altino Feat Awa Boussim.

Signalons que le groupe Extra Musica Nouvel Horizon livrera un concert, le 11 juin 2022, à Paris.