Burkina Faso: Ligue 1 - Une pépite burkinabé premier renfort hivernal de Lille

Le Salitas FC, club de première division de Burkina Faso, vient d'officialiser le transfert de sa pépite, Joffrey Bazié, à Lille en ligue 1 Française.

Alors que le mercato n'ouvrira ses portes que début janvier, Lille semble avoir déjà enregistré son premier renfort du prochain mercato hivernal. En effet, le club burkinabé du Salitas FC a annoncé qu'il avait trouvé un accord avec le LOSC pour la signature de son jeune ailier droit, Joffrey Bazié, dans le Nord.

« Nous sommes heureux de vous informer du transfert de Joffrey Bazié au LOSC. En substance, le paragraphe relatif au communiqué du club qui matérialise l'accord entre les deux parties. L'Académie de Salitas, représentée par Mr Yacouba OUEDRAOGO, son président et Mr Maiga Boureima, son manager, et le LOSC ont validé un accord pour le recrutement du prometteur Joffrey BAZIE. Joffrey rejoindra ainsi, dans le respect des textes et de la législation, les effectifs du LOSC Lille début janvier 2022,» a communiqué le club Burkinabè sur sa page Facebook.

A 18 ans, le gaucher était ciblé par Lille depuis plusieurs mois et était également suivi par l'Atalanta en Serie A. Présent dans l'équipe-type de la CAN U20 et homme du match de 2 des 4 rencontres disputées par sa sélection en février dernier, le joueur qui vient d'avoir 18 ans va rejoindre Lille début janvier et devrait évoluer, dans un premier temps, avec l'équipe réserve.