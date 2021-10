Togo: Dr Christian Spieker - "Les plus méchants même sont les gens qui ont aidé ce régime... "

Pour notre avancement, les Togolais doivent s´unir. Mais ne confondez pas « S´unir dont je parle avec le sigle du parti UNIR ». Je voudrais parler de l´unité du pays. Les Togolais et Togolaises doivent se considérer comme les enfants d´un même pays et fiers de leur pays. Pourquoi l´Allemagne a réussi (après deux grandes Guerres mondiales, qui l´ont totalement détruite, à deux reprises par plusieurs pays alliés pour libérer la France annexée par Adolph Hilter), à se relever et même surpasser économiquement ceux qui l´ont même détruite hier ? Tout simplement la culture nationaliste des Allemands est très forte. Ils sont fiers d´eux-mêmes et s´unissent pour la grandeur de leur pays, même dans les situations difficiles.

Ils se battent pour la cause unique. Ils sont prêts pour la grandeur de leur pays. C´est ça qu´il nous faut au Togo : cet esprit d´unité et de fierté de notre pays. Certes, le Togo a souffert de par son histoire coloniale, divisé et après cédé en partie au Ghana. Mais on peut se relever comme l´Allemagne l´avait fait. Il faut qu´on aime notre pays et son développement. Regardez comment les partis allemands qui n´ont pas la même sensibilité politique, arrivent toujours à travailler ensemble dans un même gouvernement. Bientôt les libéraux, les socialistes et les verts vont prochainement former une coalition de trois partis pour gouverner le pays ensemble car le système politique de type parlementaire les oblige ainsi. Pourtant, leur idéologie politique n´est pas la même. Pourquoi nous, au Togo, nous ne pouvons pas s´entendre aussi comme ça pour faire avancer notre pays ?

C´est à cette seule condition qu´on peut avancer et aller de l´avant au Togo. À cause de la famille Gnassingbé seule, on ne va pas et ne doit en aucun cas culpabiliser tous nos frères et sœurs du nord et au même moment victimiser tous nos frères et sœurs du sud ou du centre du pays. Ça ne passera pas comme ça. Jamais ! À cause d´une seule famille Gnassingbé on ne doit pas et ne peut pas donner du tort à toute la région nordiste. Tout simplement parce qu´il y a des gens qui sont du nord et qui n´ont jamais bénéficié de ce régime, même d´un franc depuis 1967. Ils sont pauvres aussi, très pauvres et ils ne trouvent même pas de quoi manger quotidiennement. Alors qu´en même temps, il y a des familles qui sont du sud dont les gens sont les grands bénéficiaires du système en place depuis 1967. Certes, Gnassingbé est en tête mais ceux qui l´ont aidé le plus, sont des gens du sud, surtout d´Aného et de Kpalimé et de klouto. Regardez par exemple depuis 1967, les grands noms civils et militaires qui ont été des ministres au Togo sous le régime Eyadema Gnassingbé et l´ont servi jusqu´à sa mort. C´est ça la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. La vérité fait mal mais il faut avoir le courage de la regarder en face. Il faut de la sincérité dans la vie et surtout de l´objectivité dans l´analyse.

La plupart sont des gens du sud qui ont pillé ce pays dans le système. Regardez les grands noms qui ont travaillé dans le système. Donc, ce sont les gens du sud qui ont aidé ce régime à s´implanter durablement. Il faut qu´on voie la réalité en face. Moi, je suis direct et franc car je n´aime pas voiler la vérité. Il faut être sincère et honnête quand on prétend devenir un homme d´État. Les gens qui ont fait plus du mal à ce régime sont les gens du sud avec leur zèle démesuré à Gnassingbé Eyadema et ça continue encore pour aider Gnassingbé fils de la même manière qu´ils ont aidé son papa. Donc, quand on parle de Gnassingbé, ce n´est pas tout le nord qui est pointé du doigt mais une seule famille. Les plus méchants même sont les gens qui ont aidé ce régime et qui sont pour la plupart les gens du sud. Ce sont les plus égoïstes au Togo, les sudistes.

Moi personnellement, les plus rares amis que j´ai encore au Togo, puisque j´ai quitté le pays ça fait longtemps, sont des gens du nord, kabyès 100%. Je les ai toujours trouvés francs et sincères et on s´entend bien. Quand j´étais étudiant en France, mon vrai ami à Nantes, c´est un kabyè qui était en Faculté d´Économie et de Gestion à Nantes alors que moi j´étais en Droit, car on se considérait comme des frères de même pays et on a maintenu encore cette amitié et on se téléphone de temps en temps et se donne de nouvelles. Moi, je suis toujours fidèle en amitié sans tenir compte de l´origine de la personne. Je ne suis pas tribaliste. Jamais !

Seule la sincérité compte pour moi en amitié. On ne va pas culpabiliser tous les nordistes à cause d´une seule famille Gnassingbé et en même temps victimiser tous les sudistes du système en place alors que ce sont ces sudistes-mêmes qui ont aidé ce système à s´implanter durablement et se consolider avec des racines très profondes au sol et difficiles à déraciner.

Les gens d´Atakpamé aussi en font partie. Comme on le dit, une seule personne ne peut pas tuer l´éléphant et pouvoir aussi le transporter seul. Il faut de l´aide. Voilà comment a été le système en place au Togo. Gnassingbé Eyadema a dirigé le Togo mais pas seul. Ce sont les sudistes, civils comme militaires, qui l´ont aidé à se maintenir jusqu´à sa mort. Qui a annoncé sa mort à la télévision nationale le 5 février 2005 ? Ce n´était pas un premier ministre, originaire d´Atakpamé, Koffi Sama, qui avait parlé de catastrophe nationale pour annoncer sa mort aux Togolais ?

Il faut voir les choses avec lucidité et clairvoyance et ne pas faire l´amalgame en culpabilisant seulement tous les nordistes alors que certaines personnes au nord ne sont pour rien dans le maintien de ce régime et n´ont rien profité. Certains sudistes même ont le plus profité du système en place depuis 1967 que les nordistes.

Regardez tous les grands noms sudistes qui ont travaillé avec ce système et ont été ministres plusieurs fois au temps d´Eyadema Gnassingbé, si ce ne sont pas les gens d´Aného, de Kpalimé, de klouto et autres. Donc, pour faire avancer le pays il faut voir la vérité en face pour le pacifier. Nous sommes tous les fils et filles d´un même pays.

Une seule famille Gnassingbé ne peut pas tous nous détruire, du nord au sud alors que certains mêmes sont au nord et n´ont jamais profité de ce régime et que certains sont au sud et en profitent même plus que les gens du nord. Ceux qui nous ont fait plus du mal ce sont les gens du sud qui ont aidé ce régime à se consolider et s´enraciner durablement. Depuis 1967 la tête est la famille Gnassingbé mais les racines qui la tiennent durablement au sol, sont les gens du Sud. C´est une responsabilité partagée. Il ne faut pas remuer la plaie quand elle fait déjà trop mal.