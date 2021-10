Mali: Visite de la sous secrétaire générale des Nations-Unies du 1er au 6 novembre

La Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme, Ilze Brands Kehris, effectuera une visite de six jours au Mali à partir du 1er novembre pour s'entretenir avec un large éventail d'interlocuteurs de la situation des droits de l'homme au Mali et dans la région du Sahel.

.Selon un communiqué de presse, au cours de sa visite, elle rencontrera des hauts représentants du gouvernement, le chef de la Mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel (Misahel), des hauts représentants du G5 Sahel, dont le Secrétaire Exécutif et le Commandant de la force conjointe, des membres du corps diplomatique, ainsi que l'institution nationale des droits de l'homme et d'autres entités.

Selon la même source, la sous-secrétaire générale s'entretiendra également avec l'équipe dirigeante de la Minusma, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, et d'autres responsables des Nations Unies basés dans le pays.

Elle interagira également avec diverses organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile, des dirigeants communautaires et des associations de jeunes, ainsi que des autorités religieuses et traditionnelles.

À la fin de la mission, la sous-secrétaire générale Brands Kehris publiera une déclaration abordant certaines des questions clés soulevées lors de sa visite au Mali.