Sahara Occidental: Un eurodéputé plaide pour un règlement politique de la question sahraouie

Bruxelles — Le député européen et président du Groupe de la paix pour le peuple sahraoui, Andreas Schieder, a affirmé que la question du Sahara occidental avait besoin d'une solution politique après la décision historique de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 29 septembre dernier.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion des membre du groupe de travail la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), M. Schieder a appelé la Commission et le Conseil de l'Union européenne (UE) à respecter l'arrêt de CJUE et à la contribution à trouver une solution politique au conflit sahraoui dans les plus brefs délais.

D'après le communiqué, "les deux accords commerciaux et de pêche avec le Maroc ont rendu l'UE complice de l'exploitation illégale des ressources naturelles et de la consécration de l'occupation illégale du Sahara occidental, en sapant les efforts des Nations Unies pour trouver une solution durable à ce conflit de longue date".

Par ailleurs, le même député a rappelé la lettre adressée à 21 autres eurodéputés, dans laquelle il appelle la Commission de l'Union européenne et le Conseil à respecter et à mettre en œuvre l'arrêt de la CJUE et à collaborer avec le Front Polisario en tant que représentant légitime du peuple sahraoui.

"Après que la Cour de justice européenne a légalement renforcé le statut juridique du Sahara occidental, il faut maintenant trouver une solution politique applicable", conclut le communiqué.