Sahara Occidental: La présence du Maroc dans la zone tampon entrave la possibilité de rétablir le cessez-le-feu

Paris — La présence militaire de l'occupation marocaine dans la zone tampon séparant le Sahara occidental au Maroc entrave la possibilité de rétablir le cessez-le-feu avec le Front Polisario, a estimé Riccardo Fabiani, directeur de programme Afrique du Nord à International Crisis Group (ICG).

"Rétablir le cessez-le-feu est impossible dans les conditions actuelles, parce que le Maroc est présent militairement dans la zone qui sépare le Maroc et le Sahara occidental, qui est censée être contrôlée et vérifiée par l'ONU. Et donc la présence du Maroc dans cette zone tampon est une violation du cessez-le-feu", a déclaré Riccardo Fabiani dans une interview à RFI.

Il a ajouté que l'objectif pour le Front Polisario, "est de recommencer à discuter de la question du Sahara occidental au niveau international", évoquant par la même, un black-out médiatique imposé sur cette question pendant les quinze dernières années.

"Les médias internationaux et les puissances étrangères avaient presque arrêté d'en parler. C'était une guerre qui était suspendue et qui ne posait pas de problèmes ou de risques", a poursuivi l'expert de Crisis Group.

A une question sur la réussite du rétablissement du cessez-le-feu avec l'arrivée du nouvel Envoyé personnel, Staffan de Mistura qui devra prendre ses fonctions lundi prochain, M. Fabiani a répondu que cela était "très difficile", déplorant la position embrouillée du Conseil de sécurité.

"Ce qui est vraiment préoccupant, c'est qu'il n'y a pas un véritable message de soutien ouvert et clair de la part du Conseil de sécurité, derrière l'Envoyé, a-t-il estimé.

Concernant le report du vote pour le renouvellement du mandat de la Minurso par le Conseil de sécurité des Nations unies, M. Fabiani a expliqué que "ce blocage est dû à un désaccord entre les Etats-Unis, d'un côté, qui sont les principaux rédacteurs de la résolution pour le renouvellement de la mission de la Minurso et , la Russie, de l'autre côté, qui est aussi soutenue par le Kenya (qui assure la présidence du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre) ".

"Les Etats-Unis voudraient garder le même niveau d'intérêt du Conseil de sécurité avec une réunion par an. De l'autre côté, la Russie et les pays africains voudraient voir des discussions plus fréquentes", a-t-il renchérit.

Il a aussi expliqué ce report par la volonté de la Russie, du Kenya et d'autres pays du Conseil de sécurité de l'ONU d'introduire des "amendements de substance" au projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

La session prévue, mercredi au niveau du Conseil de sécurité pour examen du projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) devant expirer le 31 octobre, a été reportée à vendredi.

Ce report vient après la réserve et l'opposition de la Russie "qui a une position forte et connue depuis 2018" sur certains contenus du projet de résolution.