Sénégal: Un projet assiste plus de 8 mille migrants de retour, contribue à l'intégration de plus de 4 mille autres

Dakar — Le projet de protection et de réintégration des migrants financé par l'Union européenne via un Fonds fiduciaire dédié à l'Afrique a permis d'assister 8411 migrants de retour et contribué à la réintégration de 4694 autres, depuis sa mise en œuvre au Sénégal, en janvier 2017, a-t-on appris vendredi de source officielle sénégalaise.

"Au total, le projet au Sénégal a permis au 30 septembre 2021, d'assister 8411 migrants au retour, de faire bénéficier à près de 4694 migrants, d'une réintégration en recevant des supports économiques, sociaux et psychosociaux, conformément aux besoins identifiés", a déclaré le directeur général de l'Appui aux Sénégalais de l'extérieur (DGASE), l'ambassadeur Amadou François Gaye.

Il intervenait à l'occasion d'une rencontre du comité de pilotage de ce projet dénommé "Initiative conjointe FFUE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants-Sénégal", mis en œuvre de concert avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce comité de pilotage constitue "un moment d'échanges et de partage sur les réalisations, les défis et enjeux de cet important projet mis en œuvre depuis 2017", en collaboration avec les acteurs nationaux pour renforcer la protection des migrants et soutenir le Sénégal à améliorer la réintégration des migrants de retour.

A la suite du sommet de la Valette en 2015, un Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne (FFUE) pour l'Afrique a été mis en place pour contribuer à la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et aux efforts des pays africains dans le renforcement de leurs mécanismes de gouvernance des migrations.

Dans ce cadre, le Sénégal a introduit des requêtes d'appui afin de mener des projets dans le domaine de la migration. C'est dans ce contexte qu'a été développée l'Initiative conjointe pour la protection et la réintégration des migrants en Afrique mise en œuvre dans 14 pays.

Le directeur général de l'Appui aux Sénégalais de l'extérieur a évoqué "les conditions d'existence de nos compatriotes de plus en plus difficiles dans certains pays d'accueil", en raison de la crise économique, de l'instabilité politique et de la montée du racisme.

"La vulnérabilité et la fragilité des migrants nécessitent le plus souvent l'intervention du gouvernement avec le soutien des partenaires pour accompagner ces compatriotes en détresse", a-t-il dit.

Dans un contexte de crise marqué par la pandémie de la Covid-19, dont les conséquences ont impacté l'ensemble des secteurs et les couches les plus défavorisées en particulier, des fonds sous forme de transfert monétaire ont permis "une aide COVID-19 d'un montant de 150 000 F CFA à 4500 bénéficiaires, ainsi que des kits d'hygiène à 3700 bénéficiaires, dont 203 femmes", a précisé l'ambassadeur Gaye.

Ce projet conçu "pour faciliter le retour et la réintégration de 4517 migrants dont 2500 sur le contrat national et 2017 sur le contrat régional", "a finalement aidé à l'assistance à l'arrivée de 5006 migrants de retour et à la réintégration complète de près de 4700 migrants, soit un taux de 104% sur le contrat national et régional", a indiqué la cheffe de mission de l'OIM au Sénégal, Valeria Falaschi.

Des cartographies menées par le projet dans dix communautés de retour ont, note-t-elle, permis d'identifier des opportunités locales d'intérêt pour les bénéficiaires, ainsi que des acteurs pouvant collaborer avec l'OIM, afin d'apporter une aide supplémentaire à la réintégration des migrants.

"Cela a permis d'identifier des opportunités de référencements et d'y orienter 1506 migrants réintégrés, bénéficiant de divers types de soutiens complémentaires tels la formation, le financement, l'aide médicale ou psychosociale et l'aide à l'emploi", le tout, dans l'optique de "renforcer la durabilité de leur réintégration."

Elle a outre assuré que l'OIM demeure "engagée à mettre à contribution son expérience, pour la consolidation du mécanisme de pérennisation mis en place pour le bien des populations sénégalaises."