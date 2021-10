Sénégal: La contribution du CHEDS à la formation d'experts militaires et civils de haut niveau saluée

Dakar — Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a souligné, vendredi, à Dakar, la contribution du Centre des hautes études de défense et de la sécurité (CHEDS) dans le renforcement du vivier d'experts militaires et civils nationaux de haut niveau en défense et sécurité.

Il s'exprimait à l'occasion du démarrage de la session 2021-2022 du master défense, sécurité et paix initié par le CHEDS, en présence de plusieurs hauts gradés de l'armée et de la gendarmerie.

"La formation que vous allez suivre à partir d'aujourd'hui revêt une importance capitale parce qu'elle contribue au renforcement du vivier d'experts militaires et civils nationaux de haut niveau, dans les domaines de la défense et de la sécurité", a dit le ministre à l'endroit des auditeurs.

Il a évoqué la situation sécuritaire générale, qui reste selon lui marquée par "des risques et des menaces complexes", qui ont fini "de faire de la sécurité, une préoccupation majeure pour les Etats et les populations".

Le terrorisme et la criminalité transnationale organisée constituent des menaces à la paix et à la sécurité au Sahel, a soutenu le ministre des Forces armées.

"Les dynamiques de résilience qui doivent aller au au-delà du cadre des actions militaires, requièrent des ressources humaines de qualité préparées aux nouveaux défis protéiformes de la sécurité nationale et sous-régionale", a-t-il dit.

Concernant le master défense, sécurité et paix du CHEDS, M. Kaba a soutenu que les auditeurs vont suivre pendant un an des cours qui ont pour finalité "la mise à disposition de nos pays, des ressources humaines de haut niveau disposant de l'expertise nécessaire dans les domaines de la défense et de la sécurité".

Il estime que cela devrait permettre de mieux appréhender les phénomènes et facteurs exogènes comme endogènes, afin de favoriser la prise de décisions adéquates au niveau stratégique.

Pour cette année, le cours inaugural a été prononcé par le professeur Serigne Diop, ancien ministre et médiateur de la République, sur le thème : "L'Etat : de la théorie à la réalité".

La formation que vont subir les auditeurs de la session 2021-2022 s'inscrit dans "la volonté de mettre progressivement à la disposition de l'Etat, des cadres civils, militaires et paramilitaires ayant les compétences nécessaires pour identifier les défis actuels et à venir", a pour sa part souligné le directeur général du CHEDS.

"Vous allez participer à la construction d'une vision intégrée de la sécurité au service de la paix et du développement", a dit Mbaye Cissé a l'endroit des nouveaux auditeurs.

Peu avant, des diplômes ont été remis aux 17 auditeurs des sessions 2019-2020 et 2020-2021.

Selon le DG du CHEDS, 5 parmi ces récipiendaires sont issus des Forces de sécurité et de défense (FDS), 9 de l'administration, 1 d'une ONG et deux autres du privé.

Ce master démarré en 2015, en est à sa septième promotion, selon Mbaye Cissé.